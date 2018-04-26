Türk Telekom'dan 2018 yılında rekor abone kazanımı

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, 2018 yılı ilk çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. 2018’in ilk üç ayını yüksek faaliyet kârlılığı ve son 10 yılın en iyi ilk üç aylık abone kazanımı ile kapatan Türk Telekom’un 31 Mart 2018 itibarıyla toplam abone sayısı 42,6 milyona yükseldi. Türk Telekom’un bu dönemde faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), yıllık bazda yüzde 29,1 artarak 2 milyar lira olarak gerçekleşirken, FAVÖK marjı yüzde 42,1 ile son 7 yılın en yüksek ilk çeyrek değerine ulaştı.

4,7 MİLYON LİRA GELİR

Şirketin konsolide gelirleri ise geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 8,8 artışla 4,7 milyar lira olurken, operasyonel kârlılığı da yüzde 35,5 artarak 1,1 milyar liraya yükseldi. Türk Telekom’un ilk çeyrek net kârı ise 56 milyon lira olarak gerçekleşti. Attığı her adımda Türkiye’ye değer katmayı hedefleyen Türk Telekom, 2018’de de yatırım yapmaya devam etti. Türk Telekom’un 2018 ilk çeyrekteki yatırım harcamaları, 581 milyon liraya yükseldi.

SABİT İNTERNET ABONE SAYISI 10 MİLYONA ULAŞTI

Türk Telekom, çapraz satış, üst paket satış ve katma değerli hizmetlere odaklanan entegre yaklaşımının verdiği sinerjiyle, yılın ilk çeyreğinde 916 bin net abone kazanımı ile toplam abone sayısını 42,6 milyona taşıdı. Hızlanma trendini sürdüren abone kazanımları, geçen yılın ilk çeyreğine göre 3,3 milyona ulaşarak 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek artışı gösterdi. Türk Telekom’un toplam internet abone sayısı ise, cazip ‘İnternet Bizden’ tarifelerinin de etkisi ile yine halka arzdan bu yana en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 320 bin artış ile 10 milyonu aştı ve 10,1 milyona ulaştı.

Mobil abone sayısı ise geçen yılın ilk çeyreğinin iki katının üzerinde olan 332 bin artışla 19,9 milyona yükseldi. İlk çeyrekte net kazanımların yüzde 95'ini faturalı aboneler oluştururken faturalı abone oranı da yüzde 56'ya ulaştı. Bir yıl önce yüzde 75 olan LTE nüfus kapsama alanı ise ilk çeyrekte yüzde 87'ye genişledi. Fiber abone tabanı, yılın ilk üç ayında 211 bin artarak 3 milyona ulaştı.

SABİT SES ABONE BAZINDA BÜYÜME TRENDİNİ SÜRDÜRDÜ

Sabit ses’te dünyadaki azalma trendinin aksine 2017’nin son iki çeyreğinde abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, 2018 başından beri 79 bin yeni abone daha kazanarak bu alandaki yükseliş trendini yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hatları, halka arzdan bu yana en iyi ilk çeyrek performansı olan 210 bin net kazanım ile 13,9 milyona ulaştı. Ev TV aboneleri bu segmentte görülen en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 108 bin kazanım ile 1,3 milyona ulaşarak, TİVİBU EV'i büyük ekran pazarında ikinci sıraya kadar yükseltti. Toplam ödemeli TV aboneleri ilk çeyrekte net 184 bin artarak 2,9 milyona ulaştı.

TÜRK TELEKOM'DAN İLK ÇEYREKTE REKOR FAALİYET KÂRLILIĞI

2018 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, 2018’e güçlü bir başlangıç yaptıklarını belirterek rekor artışlarla dolu ilk çeyrek sonuçlarının bunun en somut göstergesi olduğunu ifade etti.

Attıkları her adımda Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Doany, “Uzun vadede Türk Telekom’a değer katacak kârlı bir büyüme sağlamak için stratejik önceliklerimize ve operasyonel verimliliğimize odaklanarak son derece başarılı bir ilk çeyrek geçirdik. Etkin gider yönetimi politikamızın başarılı bir sonucu olarak FAVÖK marjımızı rekor seviyede yüzde 42’nin üzerine çıkardık. Satış gelirlerimizi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 9 artırarak 4,7 milyar lira ile ilk çeyrekte hedeflediğimiz seviyeye ulaştık. Öte yandan, 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla uygulamaya başladığımız UFRS 15 ve UFRS 9 muhasebe standartlarının etkisiyle birlikte 2018 yılı için büyüme öngörülerimizi yukarı yönlü revize ettik. İlgili değişiklik neticesinde FAVÖK’te yıllık öngörümüzü 7,0-7,2 milyar liradan 7,6-7,8 milyar liraya; yatırım harcamalarındaki yıllık büyüme öngörümüzü ise yaklaşık 3,5 milyar liradan yaklaşık 4,1 milyar liraya artırmış bulunuyoruz” dedi.

"GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ DÜNYAYA İHRAÇ EDİYORUZ"

Artık teknolojinin yalnızca kullanıcısı değil, aynı zamanda geliştiricisi olduklarını da dile getiren Doany, Türk Telekom’un Ar-Ge şirketi Argela’nın Amerika’daki iştiraki Netsia aracılığıyla dünyaya teknoloji ihraç eden konuma geldiğini belirterek, Netsia’nın yazılım tanımlı yeni nesil ağ teknolojileri alanında son çeyrekte 5G teknolojileriyle ilgili olarak 3 yeni patent daha aldığını ve böylece Argela’nın bu alandaki patent sayısını 20’ye çıkardığını da sözlerine ekledi.

Türk Telekom’un uluslararası marka değerleme şirketi Brand Finance tarafından, Şubat 2018’de 10. kez Türkiye’nin En Değerli Telekomünikasyon Markası seçildiğinin de altını çizen Doany, “İlk çeyrekteki güçlü performansımızı yansıtan tüm bu sonuçlar, stratejik açılımlarımızı gerçekleştirme konusunda bizi daha da cesaretlendiriyor. Hedefimiz daha geniş bir kullanıcı kitlesine maksimum fayda sağlarken müşteri memnuniyetini de en üst seviyeye çıkarmak. Önümüzdeki dönemde de tüketicilere fayda sağlayacak ürün ve teknolojilerimizle Türkiye ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

TÜRK TELEKOM GRUBU HAKKINDA

177 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir. “Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 31 Mart 2018 itibarıyla 13,9 milyon sabit erişim hattı, 10,1 milyon genişbant ve 19,9 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.525 çalışanıyla hizmetlerini sürdürmektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., girişimcilik şirketi TT Ventures Proje Geliştirme A.Ş., elektrik tedarik ve satış şirketi TTES Elektrik Tedarik Satış A.Ş.’nin, toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International’ın doğrudan; Türk Telekom International iştiraklerinin, Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran şirketlerinin, cihaz satış şirketi TT Satış ve Dağıtım Hizmetleri A.Ş.’nin ve ödeme hizmetleri şirketi TT Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin ise dolaylı olarak %100’üne sahiptir.