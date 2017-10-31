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Türk Telekom’dan bam teline dokunan gerçek bir hikaye

Türk Telekom, Şırnak İl Müdürlüğü çalışanı Yılmaz Çabuk’un başından geçen gerçek bir hikayeyi kısa bir video ile canlandırdı.

31.10.2017 - 11:45
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İletişim, teknoloji ve insan duyarlılığı birleşince bir annenin askerdeki oğlundan haber alabilmesi için gereken büyük gücün ortaya çıkmasını anlatan video, sosyal medyada da çok büyük ilgi gördü.

GERÇEK HİKAYEDEN ESİNLENİLDİ

‘Türkiye’ye Değer’ bilinciyle tüm çalışanlarıyla; ülkenin dört bir yanına iletişim altyapısını taşımak ve hiç kopmayan bağları sağlamlaştırmak için çalışan Türk Telekom, 2012 yılında Şırnak İl Müdürlüğü’nde çalışan Yılmaz Çabuk’un başından geçen gerçek hikayeden esinlenerek bir video hazırladı.

Türk Telekom’dan bam teline dokunan gerçek bir hikaye

ASKER ANNESİ OĞLUNUN SESİNİ GÜNLERDİR DUYMUYORDU

Videoda, Beytüşşebap’ta yaşanan heyelan sebebiyle tüm hatların koptuğu, asker annesinin oğlunun sesini günlerdir duyamadığı aktarılıyor. Son çare olarak Türk Telekom’u arayan annenin telefonuna cevap veren Türk Telekom çalışanı Yılmaz Çabuk, oğlundan haber alamayan endişeli anneyi rahatlatmak üzere çaba gösteriyor.

Türk Telekom’dan bam teline dokunan gerçek bir hikaye VİDEO

ASKERİN GÖREV YAPTIĞI BİRLİĞE GİTTİ

Bölgede heyelan meydana geldiğini ve ekiplerin durmaksızın kopan kabloları bağlamak için çalıştığını anneye aktaran Yılmaz Çabuk, daha sonra askerin görev yaptığı birliğe giderek, anneyi uydu telefonu üzerinden askerdeki oğluyla görüştürüyor.

Türk Telekom’dan bam teline dokunan gerçek bir hikaye

"ŞIRNAK'TAKİ ÇALIŞANIMIZIN YAŞADIĞI OLAY BUNUN EN BÜYÜK GÖSTERGESİ"

Türk Telekom CEO’su Paul Doany, tüm Türk Telekom çalışanlarının ‘Türkiye’ye Değer’ bilinciyle ülkenin dört bir yanına iletişim altyapısını taşımak ve hiç kopmayan bağları sağlamlaştırmak için gayret ettiklerini belirterek, “Türk Telekom olarak öncelikli misyonumuzu “insana dokunan ve insana fayda sağlayan teknolojiler” olarak görüyorum. Şırnak’taki çalışanımız ve yaşadığı olay da bunun en büyük göstergelerinden biri. Türkiye’nin 81 ilindeki 33 binden fazla çalışanımız, aynı zamanda ülkenin en ücra köşesine kadar uzanan iyilik elçilerimiz durumunda. Teknolojiyi ve Türk Telekom’un gücünü kullanarak, hasret çeken gönülleri birleştirmek, insanları buluşturmak ve mutlu etmek için çalışıyoruz.

Türk Telekom’dan bam teline dokunan gerçek bir hikaye

Tüm vatandaşlarımızın da Türk Telekom’un kesintisiz iletişim sağlamanın yanında, 33 binden fazla iyilik elçimizle, iyi zamanlarda olduğu kadar zor zamanlarında da yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim. Şirketimizin başlatmış olduğu proje kapsamında çalışanlarımızın insana dokunan hikayeleri toparlandı, başarılı bulunanlar ödüllendirildi ve bazı hikayeler Yılmaz Çabuk’ta olduğu gibi video ile canlandırıldı. Önümüzdeki dönemde de ülkenin dört bir yanında insanımız için çalışan ve Türkiye’ye değer katmak için gayret eden çalışanlarımızın bu hikayelerini paylaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Türk Telekom CEO’su Paul Doany’nin Türkçe seslendirdiği ve “Hiç kopmayan bağları sağlamlaştırmanın gururuyla” sözleriyle son bulan video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Türk Telekom’dan bam teline dokunan gerçek bir hikaye

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