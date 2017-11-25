Türk Telekom’dan görme engelliler için bir ilk

Para Tanıma fonksiyonu ile görme engelliler, mağazalarda, marketlerde, takside, ihtiyaç duydukları her an, üstelik internet bağlantısına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilecek. Görme engellilerin talepleri, yönlendirmeleri ve yaptıkları testler doğrultusunda geliştirilen uygulama, Türkiye’nin ilk ve tek para tanıma uygulaması.

Türk Telekom’un bilgiye erişimde fırsat eşitliğine dikkat çekmek üzere Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) işbirliği ile yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi olan Telefon Kütüphanesi mobil uygulamasına Para Tanıma fonksiyonu eklendi. Para Tanıma özelliği sayesinde görme engelliler parayı tanımaya ihtiyaç duydukları her an ödemelerini güvenle yapabilecek. İnternet bağlantısına ihtiyaç duymadan, cihaz üzerinde çalışan uygulama, karanlık ortamlarda da telefonun flaşını kullanarak çalışabiliyor.

DOLAR VE EURO BANKNOTLARINI TANIMA ÖZELLİĞİ EKLENECEK

Uygulamanın üç aylık bir sürede geliştirildiğini ve görme engellilerden oluşan fokus grubunun görüşlerine göre revizyonlarının yapıldığını vurgulayan Türk Telekom Kurumsal İletişim Direktörü Hamdi Ateş, “Para Tanıma uygulaması pek çok açıdan çok özel bir proje. Öncelikle proje görme engelli kullanıcıların ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlandı. Proje, başından sonuna kadar 10 kişilik görme engelli fokus grubunun katkıları, testleri ve iyileştirme önerileri ile geliştirildi. Kodlama kısmı hariç, ‘görme engellilerin, görme engelliler için geliştirdiği’ bir uygulama diyebiliriz. Telefonun hafızasında çalışan, internet bağlantısına ihtiyaç duymayan uygulama, her türlü aydınlatma şartında çalışacak şekilde tasarlandı. İlk aşamada Türk Lirası banknotlarını tanıyan uygulamaya sonraki fazlarında Dolar ve Euro banknotlarını da tanıma özelliğini eklemeyi planlıyoruz” sözleri ile değerlendirdi.

SESLİ UYARI TONUYLA YÖNLENDİRİLİYOR

Kamera önündeki parayı tanımak için cihaz içerisinde saniyede 60 sorgu yapan uygulama, kamera ve banknot uygun açıda olduğunda 1 saniye içerisinde paranın değerini sesli olarak açıklıyor. Kamera önündeki nesne para olmadığında da sesli uyarı tonu veren uygulama, banknot için farklı bir sesli uyarı tonu ile kullanıcıyı yönlendiriyor.

Para Tanıma uygulamasının tanıtılan paraları toplayarak, toplam sonucu belirten sayaç fonksiyonu da bulunuyor. Tamamen erişilebilirlik standartlarında hazırlanan Para Tanıma uygulaması, Android ve iOS uygulama marketlerde yer alan Telefon Kütüphanesi ile birlikte geliyor.

GETEM İŞ BİRLİĞİ

Telefon Kütüphanesi’ne 0800 219 91 91 numaralı hat üzerinden veya Telefon Kütüphanesi uygulamasını indirerek ücretsiz ulaşılabiliyor. Bu servisten yararlanabilmek için, görme engelli kullanıcıların engelli belgeleri ile birlikte GETEM’den şifre almaları gerekiyor.

TÜRK TELEKOM GRUBU HAKKINDA

176 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2017 itibarıyla 13,4 milyon sabit erişim hattı, 9,4 milyon genişbant ve 19,2 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.095 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti, IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.