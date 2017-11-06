Türk Telekom'dan kadınlara teknoloji eğitimi

Türk Telekom'un, 'Şimdi Senin Zamanın' sloganıyla 38 ilde kadınlara yönelik başlattığı Teknoloji Seferberliği Projesi kapsamında, Bursalı kadınlara temel internet kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

Yıldırım Belediyesi önünde kurulan Türk Telekom Gezici Eğitim Tır'ında, Türk Telekom akademi eğitmenlerince verilen eğitim öncesi 25 kişilik gruplar oluşturuldu. Grupların arasında kadınların yanı sıra erkek katılımcılar da yer aldı.

KATILIMCILARA UYGULAMA EĞİTİMLERİ VERİLDİ

Teknoloji seferberliği ile katılımcılar "e-devlet" başta olmak üzere, "Skype" ve "Google Maps" gibi uygulamaları nasıl kullanacaklarını da öğrenme fırsatı buldu.

Türk Telekom Eğitmeni Hakkı Yiğit Tabanlı, yaptığı açıklamada, ev kadınlarının teknolojiyi kullanmalarını teşvik edici eğitimler verdiklerini söyledi.

Tabanlı, gösterilen ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, şöyle konuştu:

''Bizim de kendi annelerimiz babalarımız da teknolojiyi yavaş yavaş kullanmaya başlıyorlar. Onların teknolojiye adapte olması bizim için çok önemli. Birçok veriye kısa yoldan ulaşabilmelerini bizler de çok istiyoruz. Faturalarını internet üzerinden ödemeyi öğreniyorlar. Sosyal medyayı kullanmaları, teknolojiden bilgi sahibi olmaları bizim için de çok güzel bir şey. Katılımcılar çok istekliler, çocuklarıyla olan iletişimde geri planda kalmak istemiyorlar. Bu eğitimin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. İnşallah gün sonunda da güzel kazanımlar elde etmiş olarak günümüzü tamamlamış olacağız.''

'DEVİR ARTIK TEKNOLOJİ DEVRİ'

Eğitimlere katılan 86 yaşındaki Rüştü Maviçiçek de zamanın teknoloji zamanı olduğunu dile getirdi.

Öğrenmenin yaşının olmadığını belirten Maviçiçek, ''Herkes bu eğitimlere katılmalıdır. Her ne kadar öğrensek de bilmediğimiz çok konu var. O nedenle bunu tamamlamak için geldim. Devir artık teknoloji devri. Bütün dünya oraya doğru gidiyor. Teknolojik gelişmeleri takip etmemiz icap eder. Ne kadar yaşayacağımız belli değil. Bu eğitimle telefonu nasıl kullanacağımızı öğreniyoruz.'' diye konuştu.

Katılımcılardan 2 çocuk annesi Hacer Korkmaz da bilmediklerini öğrenmek açısından bu eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

Eğitimlerde interneti güvenli bir şekilde kullanmayı öğrendiklerini bildiren Korkmaz, ''Güvenli bir şekilde internet üzerinden alışveriş yapmayı öğrendik. Eğitim sayesinde fatura kuyruklarında beklemek yerine internet üzerinden faturaları yatırabileceğiz. Ailemize interneti kullanabilmeyi öğretebiliyoruz.'' ifadelerini kullandı.

3 AYDA 4 BİN KADIN FAYDALANACAK

Eğitimin sonunda katılımcılara sertifika verildi, Türk Telekom çalışanları tarafından hediye dağıtıldı. Kadınlara yönelik teknoloji eğitimlerinden 3 ay içinde 4 bin kadının faydalanması hedefleniyor.

Öte yandan, AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, Türk Telekom Gezici Eğitim Tırı'nı ziyaret ederek, görevlilerden bilgi aldı.