taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.018
USD
4,5641
EURO
5,3928
ALTIN
189,93
PETR
79,6700

Türk Telekom'dan OTAŞ açıklaması

Türk Telekomünikasyon AŞ, Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

AA | 22.05.2018 - 11:08..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

fa

Türk Telekomünikasyon AŞ (Türk Telekom), Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili planı görüşeceği haberleri ile ilgili resmi bir bildirim alınmadığını açıkladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Türk Telekom tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde, Türk Telekomünikasyon AŞ hissedarlarından OTAŞ'ın, bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili planı görüşeceğinden bahsedildiği belirtilerek, "Mevcut durumda, süreç ve/veya planın neticesi ile ilgili şirketimiz Türk Telekomünikasyon AŞ'ye herhangi bir resmi bildirim yapılmamıştır. Bu konuda şirketimize resmi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük veri merkezini açtı
Türk Telekom; 130 milyon liralık yatırım ile toplam 27 bin metrekarelik alan üzerinde devreye aldığı Esenyurt Veri Merkezi, hizmete sunuldu.
4C'den 4B kadrosuna geçenler maaşlarını peşin alacak
Kamuda geçici personel olarak görev yapan 4C'lilerden 4B sözleşmeli personel statüsüne geçenler maaşını bundan böyle peşin alacak. Bu yıl içerisinde söz konusu çalışanlar bir maaş fazla almış olacak
Altının gram fiyatı güne 190 liranın üzerinde başladı
Dolarla birlikte altındaki yükseliş de devam ediyor. Altının gram fiyatı tarihi zirveyi görerek 190 lirayı geçti.
Petrol arama ruhsat başvuruları
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), petrol aramak için 3 ayrı ruhsat başvurusunda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

Türkiye’nin en genç milletvekili adayı

426
Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

Erdoğan: Prensiplerimize uymayanları listeye koymadık

303
Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

Kurduğu partiden aday olamayan Halaçoğlu kırgın

253
Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

Hulusi Akar'ın açıklamaları Yunan medyasında

49
İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

İstanbul’da taksici dehşeti kamerada

311
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliği tartışılıyor

107
AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

AK Parti aday listesinin hazırlandığı kriterler

170
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94