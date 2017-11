Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, internet teknolojisini ve mobil uygulamaları daha fazla kişiyle tanıştırmak ve temel internet kullanımını öğretmek üzere “Şimdi Senin Zamanın” mottosuyla, kadınlara yönelik başlattığı teknoloji seferberliğini tamamladı. Her ilde birbirinden farklı kişi ve gruplara internet eğitimi verilen ve 7 Eylül’de Ordu’dan başlayan seferberlik kapsamında Türkiye’yi dolaşan Gezici Eğitim Tırı'nda ve Türk Telekom il ve bölge müdürlüklerinde yaklaşık 5 bin katılımcıya doğrudan teknoloji eğitimi verildi. Eğitim dolaylı olarak yaklaşık 20 bin kişiye ulaştı.

EN YOĞUN KATILIM KAHRAMANMARAŞ'TAN

Çanakkale’den Ağrı’ya, Erzurum’dan İzmir’e toplam 38 ilde verilen eğitimlerde Türk Telekom gezici eğitim tırı 51 günde toplam 11 bin kilometre yol kat etti. Eğitime 14 yaşındaki en genç katılımcı Kütahya’dan, 86 yaşındaki en yaşlı katılımcı ise Bursa’dan katıldı. En yoğun katılımın Kahramanmaraş’ta gerçekleştiği eğitimlerde katılımcılar en çok e-devlet işlemlerine, sosyal medyanın ve internetin güvenli kullanımına yönelik sorular sordu.

Özellikle 35-44 yaş arası kadınların yoğun ilgi gösterdiği eğitimlere kadın katılım oranı yüzde 92 olarak gerçekleşti. Akıllı telefon sahipliğinin yüzde 89 olduğu katılımcı profilinin yüzde 88’i internet kullandığını belirtirken bu katılımcıların yüzde 72’si ise interneti sosyal medya ve haber okumak için kullandığını söyledi. Katılımcıların yüzde 88’i ilk kez e-devletin nasıl kullanılacağını bu eğitimlerde öğrenirken; yüzde 12’si ise proje kapsamında ilk kez internetle tanıştı.

Türk Telekom'dan teknoloji seferberliği VİDEO

TEMİZLİK İŞÇİSİNDEN ESNAFA

Proje kapsamında Giresun Belediyesi temizlik işçilerinden Şanlıurfa’da siber suçlarla mücadele şubesi ekibine, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği Gaziantep şubesine bağlı engelli gençlerden Kütahya Belediyesi peyzaj işçisi kadınlara, İstanbul’da ve İzmir’de Down ve serebral palsi hastası çocukların ailelerinden şehit yakınlarına, işini sosyal medyada büyütmek isteyen esnaftan el emeğini internetten satmak isteyen kadınlara kadar çok çeşitli profildeki kullanıcıya internet eğitimi verildi. Türk Telekom Akademi’den 70 eğitmenin yanı sıra 50 Türk Telekom çalışanı da gönüllü olarak eğitmenlere destek verdi. Toplam 120 eğitmen proje kapsamında 311 saat eğitim verildi.

"BİLİNÇLİ EĞİTİMLER VERDİK"

Konuya ilişkin Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun: “40,5 milyonu aşan abonemizle Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, bir yandan en son teknolojik altyapıyı ülkenin en ücra köşesine kadar götürürken, bir yandan da her bir vatandaşımızın günlük hayatına dokunan ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin yanı sıra ekonomik, sosyal veya fiziksel sebeplerle toplumsal hayata katılamayan tüm kesimlerin bilgiye erişimine katkıda bulunmayı kurumsal sosyal sorumluluğumuz olarak görüyor ve ‘herkes için erişilebilir iletişim’ prensibi yürütüyoruz.”





Sadece bunlarla yetinmediklerinin altını çizen ve Türkiye’de özellikle kadınların mobil internet kullanımını yaygınlaştırmak ve hayatı kolaylaştıran mobil uygulamaları tanıtmak için amacıyla Teknoloji Seferberliği projesi başlattıklarını belirten Hakan Dursun Türkiye’yi karış karış gezerek bilinçli internet eğitimleri verdiklerini söyledi ve ekledi: “Türkiye’yi karış karış gezerek 38 ilde internet eğitimi verdik. Bu amaçla teknoloji sınıfı olarak tasarladığımız gezici eğitim tırımız 11 bin kilometre mesafe kat etti. Yani Türk Telekom, teknoloji eğitimi için 51 günde neredeyse dünyanın çapı kadar yol kat etti. Eğitimlerimize belediye işçilerimiz de katıldı, seramik imalatı yapan şirket sahibi de. Hatta eğitim verdiğimiz seramik imalatçısı Nevzat Bey, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden oluşturduğu hesaptan imal ettiği seramiklerin satışına başladı bile. Sakarya’da 82 yaşındaki Firuzan Algın teyzemiz, eğitimimize büyük bir ilgi gösterdi ve bizi katılımıyla onurlandırıp duygulandırdı. Teknoloji Seferberliği kapsamında, gelecek yıl Türkiye'nin en ücra köşesine, köylerine kadar gideceğiz.”

TÜRK TELEKOM'DAN İNTERNETSİZ EV KALMASIN PROJESİNE DESTEK

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme (UDH) Bakanlığı’nın başlattığı ‘İnternetsiz Ev Kalmasın’ seferberliğine destek veren Türk Telekom, evde internetin yaygınlaşması amacıyla hazırladığı 4 Mbps’ye kadar Limitsiz 20GB AKN’li internet paketini; ev telefonu olanlara her şey dahil 14,90TL’ye, ev telefonu olmayanlara ise her şey dahil 29,90TL’ye sunuyor. Türk Telekom bu kapsamda Türkiye’nin 81 ilinde, henüz internetle tanışmamış her gelir grubundan haneyi internetle tanıştırmayı hedefliyor.

