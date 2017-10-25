Türk Telekom'un 9 aylık net karı: 1.25 milyar TL

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, üçüncü çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, rekor abone kazanımı ve mali disiplinin güçlü katkılarıyla 2017 yılı üçüncü çeyreğinde de yılın önceki çeyreklerinde olduğu gibi çift haneli büyümesini sürdürdü.

9 AYDA 1.25 MİLYAR TL NET KAR

Yılın üçüncü çeyreğinde 293 milyon TL net kâr elde eden Türk Telekom’un 2017 yılının ilk dokuz ayındaki net kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 1 milyar 250 milyon TL'ye ulaştı. Sağlam mali performansla desteklenen güçlü faaliyetlerin sayesinde yıl boyunca çift haneli büyüyen Türk Telekom’un, üçüncü çeyrekteki Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Faaliyet Kâr’ı da (FAVÖK), yüzde 16 artış ile 1.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Verimlilik uygulamalarının başarıyla hayata geçirilmesi sayesinde FAVÖK marjı 2017’nin üçüncü çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre 2 puan artarak yüzde 37.2 olarak gerçekleşti. Ayrıca, 2017 üçüncü çeyrekte teknolojik dönüşüme 554 milyon TL yatırım yapan Türk Telekom, yılın 9 ayında toplam 1.5 milyar TL yatırım gerçekleştirdi.

DÜNYADAKİ TRENDİN AKSİNE NET ABONE KAZANIMI ARTTI

Türk Telekom’un 2017 üçüncü çeyrekteki rekor abone büyümesinde cazip internet tarifelerinin ve mobilde ilgi çekici katma değerli servislerin etkisi önemli rol oynadı. İnternette toplam 9.4 milyon abone sayısına ulaşıldı ve de 289 bin net abone artışı ile 2008’deki halka arzdan bu yana rekor abone kazanımı 2017 üçüncü çeyrekte sağlandı. Türkiye’nin 2023 hedeflerine paralel olarak hayata geçirilen ülkemizdeki internet yaygınlığını artırmaya odaklı “İnternet Bizden” tarifeleri beğeni kazandı ve bu çeyrekteki toplam internet net abone artışının yaklaşık yüzde 25’ini oluşturdu. Mobilde ise Türk Telekom, 414 bin net abone kazanımı ile 19.2 milyon mobil aboneye ulaşırken sabit ses abonesindeki global düşüş trendinin aksine halka arzdan bu yana ilk kez net abone kazanımı gerçekleştirildi. Böylelikle, yalın DSL hatları da eklendiğinde, 2017 üçüncü çeyrekte toplam sabit erişim hatları halka arzdan bu yana en yüksek artış olan 186 bin net artış ile 13.4 milyona yükseldi. Ayrıca, ev TV aboneleri 2017 üçüncü çeyrekte bu segmentte şimdiye dek görülen en yüksek çeyreklik abone kazanımı olan 135 bin artış ile 1 milyonu aştı. Toplam TV abone sayısı ise 2.5 milyona ulaştı ve Türk Telekom’un ödemeli TV pazarındaki pozisyonunu güçlendirdi.

"ÇİFT HANELİ BÜYÜMEYE VE VERİMLİLİK ODAKLI ÇALIŞMAYA DEVAM ETTİK"

Türk Telekom’un güçlü başladığı 2017’nin üçüncü çeyreğinde de çift haneli büyüdüğüne dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, finansal sonuçlara ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “Türkiye ekonomisinin uluslararası arenada dikkat çeken hızlı büyüme trendini sürdürdüğü yılın üçüncü çeyreğinde, Türk Telekom olarak biz de çift haneli büyümeye devam ettik. Temmuz-Eylül 2017 döneminde yüzde 10’un üzerinde büyüyerek, 4.5 milyar TL gelir elde ettik. Bu dönemde faaliyet kârı (FAVÖK) ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 1.7 milyar TL oldu. Böylece FAVÖK marjı, 2016’nın üçüncü çeyreğine göre iki puan artarak yüzde 35’ten yüzde 37’ye çıktı. FAVÖK marjındaki bu artış, mükemmel operasyonel performans ve başarılı verimlilik programıyla desteklenen güçlü büyüme ile sağlandı. Üçüncü çeyrekte, inovasyon ve yeni ürün lansmanlarındaki tempomuzu hızlandırmaya da devam ettik. Her yerde yüksek kaliteli milyonlarca şarkı sunan müzik platformumuzu daha da güçlendirdik ve Muud markasını müzikseverlerle buluşturduk. Muud yalnızca bir müzik dinleme servisi değil aynı zamanda kişiselleştirilmiş müzik listeleri oluşturan, ruh haline göre önerilerde bulunan, kültür sanat ve müzikle ilgili tüm gelişmelere ve haberlere ilişkin anlık bildirimler sağlayan canlı bir platform.”

"YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLER GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye’nin teknoloji altyapısını güçlendirmek üzere yatırım yapmaya devam ettiklerini kaydeden Doany, şunları anlattı: “2017 üçüncü çeyrekte 554 milyon TL yatırım yaptık. Bu dönemde yerli ve milli teknoloji kullanımının artırılması misyonundan hareketle geliştirdiğimiz platform özellikli yerli dijital klavyemiz TAMBU’yu da kullanıcıların beğenisine sunduk. TAMBU ile kullanıcılara özel yerel gifler ve hareketli çıkartmalarla günlük yazışmaları kişiselleştiren işlevsel özelleştirilebilir araç çubuğu, öğrenen klavye, konuşmanın yazıya çevrilmesi ve 100’den fazla dilde çeviri gibi birçok niteliği içeren bir platform sunuyoruz. Yine, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla ABD merkezli küresel iletişim teknolojileri ONF (Open Network Foundation) platformuna özel statülü ortak üye olduğumuzu da belirtmekten gurur duyuyorum. ONF; AT&T, Deutche Telecom ve Verizon’u da içeren dünya sınıfındaki üyeleriyle olduğu kadar, SDN ve NFV gibi teknolojiler aracılığıyla yeni nesil çözümler inşa etme odaklılığıyla da telekomünikasyon sektöründe inovatif yaklaşımların tanınmış lideridir. Bu önemli küresel ağın bir parçası olarak, Türkiye ve dünya için yeni teknolojiler ve standartlar oluşturacağız. Yerli ve milli teknolojiler geliştirerek, ülkemize yeni değerler katmaya devam edeceğiz. Ayrıca iş dünyasına global çözümler üreten General Electric (GE) Dijital ve SAP ile özellikle kurumsal müşterilerimize yönelik dijital dönüşüm ve online finans yönetim programları sunmak üzere işbirliği anlaşmaları imzaladık. Önümüzdeki dönemde sağlık sektörü başta olmak üzere kurumsal girişim sermayesi kapsamında küçük girişimlere desteğimizi daha da artırarak, ülkemizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek ve de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında bölgede söz sahibi olacağımız çeşitli ortaklıklar yapmayı hedefliyoruz.”

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ MÜKEMMELE YAKLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Türk Telekom olarak, ülke nüfusunun yarısını kapsayan 40.5 milyon aboneye sahip olmanın gururunu ve bir yandan da bunun sorumluluğunu taşıdıklarını kaydeden Doany şöyle devam etti: “Bu sebeple, bugüne kadar bizim için en öncelikli alanlardan biri olan müşteri memnuniyetini bir adım öteye taşımak, mükemmele yaklaştırmak amacıyla çok kısa süre önce EMPATİ programını başlattık. Amacımız bize güvenen 40 milyonun üzerindeki abonemizin memnuniyetini en yüksek seviyeye çıkarmak. Bir diğer önem verdiğimiz alan ise, yüksek teknolojinin ülke kalkınmasına katkısını artırmak. Bu amaçla Türk Telekom olarak Türkiye’nin en ücra köşesine kadar yüksek teknolojiyi götürmeye devam ediyoruz. Bunlara ek olarak, ‘internetsiz ev kalmasın’ misyonuyla hem kurumsal sosyal sorumluluk alanında öncü olup, hem de Türkiye’de internet penetrasyonunun artması için adım atıyoruz.”

TÜRK TELEKOM'UN KISA TARİHÇESİ

176 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir. “Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2017 itibarıyla 13,4 milyon sabit erişim hattı, 9,4 milyon genişbant ve 19,2 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.095 çalışanıyla hizmet vermektedir. Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.