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Türk ticari gemisi ile Yunanistan gemisi temas etti

Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, bir Türk ticari gemisinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir gemiyle temas ettiği belirtildi.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 09:37..
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Yunanistan Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama, “Karmate” isimli bir Türk ticari gemisinin Yunanistan Deniz Kuvvetleri’ne ait bir devriye gemisine temas edip bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

MADDİ HASAR YOK

Midilli açıklarında sabah saat 04.00 sularında meydana gelen olayda bir maddi hasar olmadığı ifade edildi. Olaydan sonra geminin Türkiye karasularına girdiği açıklandı.

Olayın nasıl geliştiği hakkında henüz detaylı bir bilgi verilmedi. Ancak Yunan savaş gemisi Türk ticaret gemisini engelleyemedi. Yunan medyasında olay geniş yer aldı.

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