Türk tiyatro kültürünü Almanya'da tanıtıyorlar

Almanya'nın Köln kentinde oluşturdukları KomediaTürk tiyatro grubuyla ilk gösterisini gerçekleştiren tiyatro sanatçıları Bahtiyar Engin ile Songül Karaca, Türk tiyatro kültürünü dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

KÜLTÜRLER ARASI KÖPRÜ

Köln'ün Kalk semtinde profesyonel oyunculuk eğitiminin yanı sıra her yaş grubundan tiyatrocular yetiştirmeyi amaçlayan KomediaTürk tiyatro grubu, Türkçe tiyatro eserlerini Türkçe'nin yanı sıra Almanca ve İngilizce olarak sahneleyerek kültürler arası köprü oluşturmayı hedefliyor.

Bahtiyar Engin, profesyonel bir tiyatro grubunu kurarak "Almanya'daki bu arenada biz de varız" demek istediklerini söyledi.

"DÜNYAYA AÇILAMAYAN ÜLKEYİZ"

Bahtiyar Engin , "Buradaki insanlarımıza, bize, hep yabancı, sadece çalışıp para kazanmaya çalışan, kendini hiç geliştirmeyen, kültürde sanatta var olmayan bir tür olarak baktılar ama bunun böyle olmadığını biz biliyoruz. Biz Anadolu'da oturuyoruz, Ege'nin çocuklarıyız, bizim onların hikayelerinin yanında çok çok daha zengin hikayelerimiz var fakat biz kültür ve sanatta bir araya gelip, iyi organize olup, dünyaya açılamayan bir ülkeyiz." dedi.

TÜRK KÜLTÜRÜNE VURGU

Bahtiyar Engin, "Biz de harika oyunlar yapabiliriz, biz de öğrenci yetiştirebiliriz. Artık buralı olan, burada yaşayan, ömrünü burada tamamlayacak ve çocukları burada yetişen insanları da bu işin içine çekmek gerekiyordu. İşte KomediaTürk bu maksatla kuruldu. Batı'nın ya da bilindik anlamda modern tiyatronun oluştuğu toprakların ötesinde bizim de yüzlerce yıllık temaşa kültürümüz var. Hacivat'ımız, Karagöz'ümüz, orta oyunumuz, köy seyirliğimiz var. Bertolt Brecht'in epik tiyatro diye Batı'ya yerleştirdiği şeydir aslında bunların temeli. Biz bunları birleştirmek istiyoruz. Bunu yaparken de din, dil, ırk, renk ayrımı gözetmeksizin tüm insanlarımızın bir araya gelip bir şeyleri paylaşabileceği bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

FARK YAŞ GRUBUNA GÖRE KURS HİZMETİ

Kölnlü sanatçı Songül Karaca, çocuklar, gençler ve yetişkinler için olmak üzere farklı yaş gruplarında tiyatro kursları sunduklarını, bu kursların sonunda sahne deneyimi kazandırmak için küçük gösteriler düzenlediklerini söyledi.

"İNSANLAR TİYATROYU SEVİYOR"

Songül Karaca, "Bir özlem var, insanlar gerçekten tiyatroyu seviyorlar. Bir şeyler doğru yapıldığında insanlar gerçekten ilgi gösteriyorlar. Örneğin bugün yetişkinlerin ilk gösterisi var ve gösteriyi izlemek isteyenler salonumuz tamamen doldurdular. İki hafta önce çocuklar ilk kez sahneye çıkmıştı. Bugün ise büyükler kategorisinde eğitim görenler ilk kez sahneye çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

Tiyatronun kolay bir iş olmadığını ancak tiyatroyu seven, bunun için çaba gösterip emek harcayan herkesin bu işi başarabileceğini dile getiren Songül Karaca, tiyatroculuğa ilgi duyan herkesi 6 ay, 8 ay ya da bir yıldan oluşan kurs ve atölyelerine katılmaya davet etti.