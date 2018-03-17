Türk Traktör büyümeye devam ediyor

Türk Traktör'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de sektörünün ilk Ar-Ge merkezine sahip olan Türk Traktör, merkezin kurulduğu 2009 yılından bu güne Ar-Ge yatırımlarına 230 milyon liradan fazla kaynak ayırdı. Şirketin Ankara'da Ar-Ge Merkezi de bulunuyor.

OTOMOBİL SEKTÖRÜNDEN TRANSFER

İstanbul'da faaliyetlerine başlayan Ar-Ge Tasarım ve İnovasyon Ofisi'yle birlikte Türk Traktör'ün, stratejik ürün ve iş planı doğrultusunda inovasyon ve teknolojide daha da öteye gideceğini de aktaran Türk Traktör Genel Müdürü Marco Votta şu bilgileri verdi:

"Ankara fabrikamızda bulunan Ar-Ge Merkezimizde bugün bir traktörün sıfırdan çiftçimizin her türlü ihtiyacına cevap verecek hale dönüşmesi için, tasarımında motoruna kadar geliştirilerek, test edilmekte. Tüm bunlara ek olarak; 2017 sonu itibarıyla 13'ü uluslararası olmak üzere, toplam 159 aktif patente ulaştık. İstanbul’da faaliyetlerine başlayan Ar-Ge, Tasarım ve İnovasyon Ofisimizle büyüyen Ar-Ge yapımızı yeni ve farklı bir lokasyon ile destekleyerek; aynı zamanda otomotiv sektöründe özellikle tasarım alanında deneyimli daha fazla kişiye ulaşacağız ve Ar-Ge çalışmalarımızın çeşitliliğini de artırmış olacağız."