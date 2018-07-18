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Türk turistler Yunan adalarına akın ediyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki siyasi gerilim, turistlerin turlarını etkilemedi. Ülke medyasında bayram havası var.

Haber Merkezi | 18.07.2018 - 07:32..
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Yunanistan cephesinden yapılan küstah açıklamalar, iki ülke arasındaki ilişkileri olumsuz yönde etkiledi.

15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cü teröristlerin iade edilmemesi de ilişkilerdeki gerginlik seviyesini yükseltti.

Yaşananlar, Türk turistlerin tatil rotasını etkilemedi. Yunan turistler ise Türkiye'yi tatil rotasından çıkardı.

YUNAN PLANLARINI DEĞİŞTİRDİ

Yunan medyasına yansıya bilgilere göre; Yunanistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 300 oranında düştü.

Türkiye'den giden turist sayısında ise önemli oranda bir değişim yok.

Türk turistler Yunan adalarına akın ediyor

HANGİ ADAYA KAÇ TÜRK GİTTİ

Midilli Turizm Acentaları Birliği Başkanı Panayotis Hacikiriakos'un paylaştığı verilere göre, 2018'in ilk 6 ayında Yunan adalarına giden Türk sayısı:

Midilli: 9.432

Sisam: 11.542

Sakız: 23.449

Bu rakamlar, 2017 ile 2018 arasında Türk turistlerin tatil planlarının değişmediğini ortaya koydu.

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