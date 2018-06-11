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Türk üniversiteleri sıra kaybetti

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS, Dünya Üniversiteleri Sıralaması 2019'u yayımladı.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 09:00..
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Türkiye’den 10 kurumun yer aldığı listede, Türk üniversitelerinin neredeyse hepsi sıra kaybetti. Önceki yıllarda Türkiye’den en iyi dereceye sahip Bilkent geçen yıl yer aldığı 421-430 sıra bandından, 456’ncılığa geriledi. Koç ise 448’incilikle Bilkent’i bu yıl geride bıraktı. Hiçbir Türk üniversitesi ilk 400'e giremedi.

HARVARD ÜÇÜNCÜ SIRADA

Sabancı 501-510; ODTÜ 551-560; Boğaziçi 571-580 ve İTÜ 651-700 sıra bandında kendisine yer buldu. Hacettepe, Gazi, Ankara ve İstanbul üniversiteleri 801-1000 sıra bandında.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ise listenin zirvesindeki konumunu korudu. Onu Stanford ikinci, Harvard ise üçüncü sıradan takip etti. QS, 1.000 üniversiteyi araştırma, öğretim kalitesi, iş imkânı ve uluslararasılaşma kriterlerine göre değerlendirdi.

Türk üniversiteleri sıra kaybetti

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