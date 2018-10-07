Türk üniversitelerinin işletme başarısı

En iyi dereceyi finansta 58’incilikle Koç Üniversitesi elde etti, üniversite yönetim programında da 84’üncü oldu. Sabancı Üniversitesi ise işletme analitiği ile finansta ilk 100’de yer aldı.

Beş programda da genellikle Londra İşletme Okulu, Imperial College London ve HEC Paris gibi Avrupa’dan yükseköğretim kurumları zirvede yer aldı. ABD’den ise Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) ile Columbia Üniversitesi öne çıktı.

VAKIFLAR ZİRVEDE

Sabancı Üniversitesi de işletme analitiği ile finansta ilk 100’de yer aldı. Özyeğin Üniversitesi ise finansta ilk 200’de temsil edildi. Sabancı ayrıca MBA sıralamasında da 151-200 sıra bandında yer buldu. Pazarlama sıralamasına ise hiçbir Türk üniversitesi giremedi.