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Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

Türkiye'den kargo uçaklarıyla gönderilen gıda ürünleri Katar'a ulaşarak raflardaki yerlerini aldı.

10.06.2017 - 08:47
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Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargonun ardından Katar, alternatif olarak Türkiye'den gıda ürünü almaya başladı.

TÜRK ÜRÜNLERİNİN ALTINA NOT YAZILDI

Türkiye'den kargo uçaklarıyla gelen tavuk, yumurta, süt ve yoğurt gibi ürünlerin ulaştığını sosyal medya hesaplarından halka duyuran marketler, raflardaki Türk ürünlerinin altına da "Türkiye'den hava yoluyla gelen ürünler" diye yazdı.

Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

TÜRK ÜRÜNLERİNİN OLDUĞU RAFLARIN ÖNÜNDE YOĞUNLUK

Doha'daki Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabından yaptığı duyurunun ardından şehirdeki birçok markette halk Türk ürünlerinin olduğu rafların önünde yoğunluk oluşturdu.

AA muhabirine konuşan marketin çalışanları, duyurunun yapmasının ardından gelen çok sayıda müşterinin Türk ürünlerini talep ettiğini söyledi.

Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

MARKETLERİN SLOGANI: TÜRKİYE'DEN HAVA YOLUYLA GELEN ÜRÜNLER

Al Meera marketler zincirinin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Al Meera olarak Türkiye'den gelen ürünlerin ulaştığını müşterilerimize duyuruyoruz. Müşterilerimizin günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamak için süt, yoğurt, yumurta ve başka birçok ürün Türkiye'den geldi. Bugün Al Meera marketlerinde ürünleri bulabilirsiniz. Gelişmeler için bizi takip edin." ifadelerine yer verildi.

Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Söz konusu paylaşımda Türk ürünlerinin market raflarındaki fotoğrafları da paylaşıldı. Katar'daki diğer birçok market de benzer paylaşımlarda bulunarak Türk ürünlerini raflarına dizdi.

Çok sayıda Katarlı'nın da sosyal medya hesaplarında Türkiye'den gelen gıda ürünlerini paylaştığı görüldü.

Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

"OĞLUM İLK KEZ TÜRKİYE'DEN GELEN SÜTÜ İÇECEK"

Marketten alışveriş yapan Suheyl Avad isimli Katarlı avukat, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Katar'da her şey yolunda. Türk ürünlerini alıyoruz elhamdülillah. Oğlum bu vesileyle ilk kez Türkiye'den gelen sütü içmiş olacak." dedi.

Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

Türk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgiTürk ürünlerine Katar marketlerinde yoğun ilgi

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