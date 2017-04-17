taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.700
USD
3,6678
EURO
3,9054
ALTIN
151,81
PETR
55,8200

Türk vatandaşları Rusya'nın uzak doğusuna vizesiz girebilecek

Medvedev tarafından imzalanan kararnameye göre, Türkiye dahil 18 ülkenin vatandaşları Rusya'nın Vladivostok limanına vizesiz girebilecek.

17.04.2017 - 16:11
  1. Haberler
  2. Dünya

rusya

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, Türkiye ile birlikte 18 ülkenin vatandaşlarının Rusya’nın uzak doğu bölgesine vizesiz seyahat edebilmesine olanak tanıyan kararnameyi imzaladı.

VİZEDEN MUAF OLACAKLAR

Açıklamaya göre, söz konusu ülkelerin vatandaşları artık Rusya’nın uzak doğu bölgesinde öncelikli rejimden faydalanabilecekler, iş adamları ve turistler artık bu bölgede Rusya’nın geleneksel vize prosedürlerinden muaf olacaklar.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin vatandaşları bundan sonra internette oluşturulan site üzerinden gereken bilgileri girerek söz konusu bölgede yer alan Vladivostok limanından vizesiz giriş yapabilecekler.

Türkiye dışında Cezayir, Bahreyn, Brunei, Hindistan, İran, Katar, Çin, Kuzey Kore, Kuveyt, Fas, Meksika, BAE, Umman, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus ve Japonya vatandaşları Rusya’nın uzak doğu bölgesine vizesiz giriş yapabilecek diğer ülkeler arasında yer alıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

130
Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

378
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

299
Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

143
Demet Akalın hayırcıları çıldırttı

Demet Akalın hayırcıları çıldırttı

74
Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır

Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır

676
Yurt dışı oylarında EVET rekoru

Yurt dışı oylarında EVET rekoru

120
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM