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Türk ve ABD heyetleri ilk toplantıyı yaptı

Türkiye ile ABD heyetleri, terörle mücadele ve Irak ile Suriye'deki son durumlar üzerinde ilk toplantıyı yaptı. Washington'da yapılan toplantının pozitif geçtiği belirtildi.

AA | 10.03.2018 - 01:59..
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Türk ve ABD heyetleri ilk toplantıyı yaptı

Türkiye ve ABD heyetleri arasında gerçekleştirilen Suriye komitesinin ilk toplantısı Washington'da yapıldı. Yapılan toplantıda FETÖ'yle mücadele, Irak ve Suriye başta olmak üzere bir dizi konuda çözüm geliştirilmesi konuşuldu.

Türk ve ABD heyetleri ilk toplantıyı yaptı

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ SORUNLARA ÇÖZÜM ARANACAK

Diplomatik kaynaklar toplantının “pozitif geçtiğini” ve ortak çalışmanın devamının geleceğini aktardı.

İki ülke dışişleri bakanlarının gelecek haftalarda bir araya geleceğini aktaran kaynaklar toplantıda heyetlerin pozisyonlarını samimi bir şekilde aktardığı olumlu bir ortamın söz konusu olduğuna dikkat çekti.

Suriye komitesine, Türkiye adına Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor.

20 kişiden oluşan ABD heyetine ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Wess Mitchell'in başkanlık ettiği bildirilmişti.

Türk ve ABD heyetleri ilk toplantıyı yaptı

ABD YAZILI AÇIKLAMA YAPACAK

ABD Dışişleri Bakanlığının bugün sonra eren görüşmelerin ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Suriye komitesinin öncelikli gündemi, Türkiye'nin Fırat Nehri'nin batısındaki Menbiç ilçesini terör örgütü PYD/PKK'dan arındırma talebi oldu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilişkileri normalleştirme çabalarında Menbiç sorununun öncelik arz ettiğinin altını çizmişti.

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