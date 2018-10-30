Türk ve Amerikan askeri devriye için hazır

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Amerikan ve Türk askerinin Münbiç'te birlikte devriye atacağını hatırlattı.

Robertson, ortak devriye için iki ülke askerlerinin eğitim ve hazırlılarını tamamladığını açıkladı.

ORTAK OPERASYON SENKRONİZESİ

Devriyelerin başlamasına ilişkin tarih vermekten kaçınan Robertson, görev hazırlıkları kapsamında Türk-Amerikan kuvvetlerinin ortak operasyon yapma konusunda kabiliyetlerinin senkronize edildiğini, ortak taktik operasyonlarında alıştırma ve güvenlik konularının ele alındığını kaydetti.

Binbaşı Robertson, devriyeye katılacak kuvvetlere silah eğitimlerinin yanı sıra iletişim kurma ve kesme, el yapımı patlayıcı prosedürleri ve trafik kontrol noktalarını istikrara kavuşturmak dahil birçok eğitimin verildiğini dile getirdi.

ORTAK DEVRİYEYE AZ KALDI

Diğer taraftan Anadolu Ajansına açıklama yapan Pentagon Sözcülerinden Yarbay Kone Faulkner, "Ortak devriyeler çok kısa sürede başlayacak." ifadesini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkili ise ortak devriyelerin "bir iki gün içinde" veya "bir haftadan daha az bir süre içinde" başlayacağını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında Münbiç konusunda haziran ayında mutabakat sağlanmıştı.