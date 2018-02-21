Türk ve yabancı yazarların ilginç yönleri

Yazarların da belli takıntıları varmış. Eserlerini keyifle okuduğumuz yazarların hayatlarını az çok biliriz. Nerede doğduklarını, yazarlığa ne zaman başladıklarını, eserlerini, edebi kişiliklerine kadar bilgi sahibiyiz. Fakat biz okurların gözünden kaçan bir detay var.

O da ünlü yazarların “yok artık” dedirtecek ilginç karaterstik özellikleri. Edebiyatçılar gözümüzde çoğu zaman farklı bireyler olarak görünürler. Kendi aralarında verdikleri kalem kavgaları, intiharları, başka meslekten gelip yazarlık yaptıkları, dillere destan olan aşkları ve sevdalarıyla her daim konuşulmayı başarmışlardır.

Ortaya koydukları ve binlerce okura ulaşan kitaplarıyla adlarından her zaman söz ettirmişlerdir. Rus Edebiyatı’nın büyük ismi Tolstoy 13 çocuk babasıydı. Yaşadığı psikolojik sorunlar evi terk etmesine neden oldu.

Moskova tren garında cansız bedeni bulundu.

Ernest Hemingway, tüfeklere ve ava meraklıydı. Bir gün tüfeğini temizlerken kimi rivayetlere göre kaza sonucu silah patlar ve yazarın ölümüne sebebiyet verir. Kimi kaynaklara göre de, intihar ettiği yönünde.

Bu ikisini de bir kenara bırakalım.

Hemingway aşırı derece sinirliymiş.

Kitabını beğenmeyen eleştirmeni tekme tokat dövmüş.

Franz Kafka da öldükten sonra ünlenmiş. Arkadaşı Max Brod olmasaydı eserlerinden bile haberimiz olmayacaktı. Albert Camus’un futbolu bırakarak yazar olması ve Nobel Edebiyat Ödülü kazanması…

Türk şiirinin usta ismi Cemal Süreyya’nın gürültü olmadan yazamaması, Nazım Hikmet’in beyaz pantolon takıntısı...

Yazarların ilginç özelliklerinden birkaçı.

Türk Edebiyatı'nın usta kalemi Hüseyin Rahmi Gürpınar, çok titizmiş. Sürekli 12 ayrı eldeven takarmış. Gürpınar, yazı yazmaktan sıkıldığı zaman örgü örermiş.

İrlandalı ünlü yazar Oscar Wilde, farklı edebi kişiliğiyle çok konuşulan isimlerden oldu. Yazarın eşcinsel olması hapis yatmasına neden oldu.

Ünlü İngiliz oyun yazarı William Shakespeare, pek çok eser kaleme aldı. Kitaplarının çoğunda intiharı işler. Her ne kadar eceliyle ölse de, belli ki intihara meraklıymış. Bir diğer özelliği ise, tefeci oluşuymuş.

Söyleyenlerin yalancısıyız.

Büyük Rus yazar Tolstoy tam 13 çocuk babasıydı. Bayağı da açık sözlü ve dürüstmüş.

Neden mi?

Başka kadınlarla yaşadığı cinsel deneyimlerini yazıyormuş ve bunu karısına okutuyormuş.

Allahı var karısı da pek anlayışlıymış.

Japon yazar Haruki Murakam yazarlık yapmadan önce karısıyla caz kulübü işletiyormuş. Aniden aklına yazma fikiri gelmiş, ve romanlarını bir bir yayımlamaya başlamış.

İyi ki de yazarlık yapıyor.

Fransız ünlü yazar Albert Camus, 17 yaşına kadar futbol oynadı. Yakalandığı verem hastalığı yüzünde futbolu bırakmak zorunda kaldıktan sonra asıl yeteneğini yazarlıkta gösterdi, birbirinden değerli eserler kaleme aldı.

Camus, bir trafik kazası sonucu 1960 yılında hayatını kaybetti.

Nobel sahibi Ernest Hemingway'ın yazarlığına bir şey söylemek haddimize değil. Yakın arkadaşı ve yazar olan James Joyce sürekli kavga edermiş.

Hemingway da arkadaşına yardım etmek için kavgaya karışırdı. Ama en önemlisi kitabını eleştiren bir eleştirmeni bayağı dövmesi olmuş.

Ya, Dostoyevski...

Malumunuz, Dostoyevski kumar düşkünüydü. Kumar borcunu ödemek için 20 günde Kumarbaz kitabını yazdı.

Dehalık budur işte.

Kafka içine kapanık olarak bilinir. Küçüklüğünde babasıyla yaşadığı sorunlar ileride edebi hayatını şekilendirdi. Ölmeden önce arkadaşı Max Brod'a eserlerini yakmasını söylemiş.

Max Brod, Allahtan Kafka'yı dinlememiş. Düşünsenize Dönüşüm diye bir kitap olmayacaktı.

Düşüncesi bile korkunç.

İngiliz Edebiyatı'nın güçlü kalemi Charles Dickens, boş zamanlarında morgda zaman geçirirmiş.

Çok korkunç...

İkinci Yeni Akımı'nın en önemli temsilcilerinde sayılan Cemal Süreya, aşk şiirleriyle edebiyatımızda unutulmazlar arasında yerini almıştır. Cemal Süreya'nın oldukça ilginç bir özelliği varmış.

O da, gürültü ortam olmadan yazamaması.

Gerçekten ilginçmiş.

Sarı saçlı, mavi gözlü dev şair Nazım Hikmet, beyaz pantolonları çok severmiş. Öyle ki, ilham geldiğinde beyaz pantolona en güzel dizelerini yazarmış.

Unutulmaz Yaş Otuz Beş şiirinin yazarı olan Cahit Sıtkı Tarancı, kendini çok çirgin bulurmuş. Lisedeyken bütün arkadaşlarına mektup gelir, ona gelmezmiş.Tarancı da, çareyi mektupları kendi adına yazarak bulmuş. Yazdığı maktubu posta kutusundan alıp , başkasından geliyormuş gibi sevinirmiş.

Ergül Tosun

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