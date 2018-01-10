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Türk yazarlar kitap okurken

Türk yazarlarının kitap okurken çekilmiş fotoğrafları.

Haber Merkezi | 10.01.2018 - 15:31..
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Türk yazarlar kitap okurken

Kitap Ayracı olarak geçen hafta yabancı yazarların kitap okurken çekilmiş fotoğraflarını bu sayfada siz kitapseverlerin beğenisine sunduk. Bu dosyamızda ise edebiyatımızın önemli kalem işçilerinin kitap okurken çekilmiş fotoğraflarını sunuyoruz.

Yaşar Kemal'den Orhan Pamuk'a, Tomris Uyar'dan, Selim İleri'ye, Cemil Meriç'ten İlber Ortaylı'ya ve Yusuf Atlgan'a uzanan yazarların kitap okuma fotoğrafları.

Türk yazarlar kitap okurken

Jurnal, Bu Ülke, Işık Doğudan Gelir, Kırk Ambar ve daha pek çok kitaba imza atan, okuma aşkı uğruna gözlerini kaybeden, 13 Haziran 1987'de kaybettiğimiz usta yazar Cemil Meriç...

Türk yazarlar kitap okurken

Gazeteci yazar Aka Gündüz, Üvey Ana romanıyla adı unutulmazlar arasında.

Türk yazarlar kitap okurken

Anayurt Oteli, Aylak Adam gibi çok okunan romanları edebiyatımıza kazandıran Yusuf Atılgan.

Türk yazarlar kitap okurken

Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Beş Şehir kitaplarının yazarı, edebiyatımızın önemli kalemi Ahmet Hamdi Tanpınar.

Türk yazarlar kitap okurken

Hepimizin dilinde pelesenk olmuş Sessiz Gemi şiirinin sahibi yazar Yahya Kemal, dinlenme odasında kitap okuyor.

Türk yazarlar kitap okurken

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazarımız Orhan Pamuk...

Türk yazarlar kitap okurken

Türk öykücülüğün önde gelen yazarı, Semaver, Mahalle Kahvesi, Son Kuşlar kitaplarının yaratıcısı Sait Faik Abasıyanık.

Türk yazarlar kitap okurken

Modern edebiyatımızın güçlü kalemi Selim İleri...

Türk yazarlar kitap okurken

İnce Memed romanıyla efsaneleşen, 2014 yılında hayatını kaybeden Yaşar Kemal..

Türk yazarlar kitap okurken

Önemli kadın yazarlarımızdan Tomris Uyar.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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