Türk yazarlar kitap okurken

Kitap Ayracı olarak geçen hafta yabancı yazarların kitap okurken çekilmiş fotoğraflarını bu sayfada siz kitapseverlerin beğenisine sunduk. Bu dosyamızda ise edebiyatımızın önemli kalem işçilerinin kitap okurken çekilmiş fotoğraflarını sunuyoruz.

Yaşar Kemal'den Orhan Pamuk'a, Tomris Uyar'dan, Selim İleri'ye, Cemil Meriç'ten İlber Ortaylı'ya ve Yusuf Atlgan'a uzanan yazarların kitap okuma fotoğrafları.

Jurnal, Bu Ülke, Işık Doğudan Gelir, Kırk Ambar ve daha pek çok kitaba imza atan, okuma aşkı uğruna gözlerini kaybeden, 13 Haziran 1987'de kaybettiğimiz usta yazar Cemil Meriç...

Gazeteci yazar Aka Gündüz, Üvey Ana romanıyla adı unutulmazlar arasında.

Anayurt Oteli, Aylak Adam gibi çok okunan romanları edebiyatımıza kazandıran Yusuf Atılgan.

Huzur, Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Beş Şehir kitaplarının yazarı, edebiyatımızın önemli kalemi Ahmet Hamdi Tanpınar.

Hepimizin dilinde pelesenk olmuş Sessiz Gemi şiirinin sahibi yazar Yahya Kemal, dinlenme odasında kitap okuyor.

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazarımız Orhan Pamuk...

Türk öykücülüğün önde gelen yazarı, Semaver, Mahalle Kahvesi, Son Kuşlar kitaplarının yaratıcısı Sait Faik Abasıyanık.

Modern edebiyatımızın güçlü kalemi Selim İleri...

İnce Memed romanıyla efsaneleşen, 2014 yılında hayatını kaybeden Yaşar Kemal..

Önemli kadın yazarlarımızdan Tomris Uyar.

Ergül Tosun

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