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Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda uçtu

TEKNOFEST kapsamında TSK'ya bağlı Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, İstanbullulara görsel şölen sundu. Türk Yıldızları, İstanbul Boğazı'nda uçuş gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 16:49..
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Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda uçtu

Türkiye'nin en önemli teknolojik organizasyonlarından biri olan TEKNOFEST'in başlamasına sadece 1 gün kaldı. Yarın yapılacak büyük açılış öncesinde tanıtım organizasyonlarında bugün büyük bir sürpriz vardı. Özellikle savunma sanayilerine genç beyin yetişmesine olanak sağlayan TEKNOFEST'in tanıtımı için Türk Yıldızları havalandı.

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda uçtu

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda uçtu

BOĞAZDA UÇUŞ

Hava Kuvvetleri Komutanlığının "göz bebeği" konumunda olan ve NF-5 uçaklarıyla gösteri yapan sayılı gösteri timi arasında yer alan Türk Yıldızları, şovlarıyla TEKNOFEST'te heyecanı en üst seviyelere çıkardı.

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda uçtu VİDEO

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda uçtu

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda uçtu

Hava gösterileri, zaman zaman İstanbul'da geniş bir semaya yayılırken, Boğaz hattı üzerinden sırasıyla 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Sarıyer, Tarabya,  Paşabahçe, Küçüksu, Beylerbeyi, Altunizade, Selimiye, Moda, Adalar,  Maltepe, Bostancı, Kadıköy, Kalamış, Haydarpaşa, Bağlarbaşı, Çengelköy,  Rumeli Hisarı, Anadolu Kavağı'nda gösteri uçuşları gerçekleştirildi. Türk Yıldızları'nın uçuşları, vatandaşlarca da ilgiyle karşılanırken, Boğaz'da yapılan geçiş sırasında uçaklar kırmızı-beyaz renk cümbüşü oluşturdu.

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda uçtu

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda uçtu

BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİLER

Boğaz boyunca kıyılara akın eden vatandaşlar, gösteriyi cep telefonları ve kameralarıyla kaydetti. Bazı vatandaşların gösterileri balkon ve bina çatılarından takip ettiği görüldü.

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda uçtu

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda uçtu

TEKNOFEST20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Türk Yıldızları İstanbul Boğazı'nda uçtu

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