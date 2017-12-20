Türk zeka oyunları Milli Oyuncak Projesi'yle gelişiyor

Düzce 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde ahşap oyuncak alanında hizmet veren fabrikada, ahşap ve doğal boyalardan üretilen geleneksel zeka oyunlarının yanı sıra okul öncesi eğitimde kullanılan ve yetişkinlerin oynadığı oyuncaklar da piyasaya sürülüyor.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN KARAKTERLERİ MAKET OLACAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Düzce Üniversitesi işbirliği ile sürdürülen "Milli Oyuncak Projesi"ne destek olan fabrikada, kısa bir süre sonra TRT Çocuk kanalının çizgi film karakterleri ile "Diriliş Ertuğrul" dizisindeki karakterlerin maketleri de üretilecek.

Türkiye pazarında kısa sürede pay sahibi olan fabrika, 75 çalışanıyla imal ettiği oyuncakları, ülke genelinden gelen taleplere yetiştirmeye çalışıyor.

SU BAZLI ANTİBAKTERİYEL ÜRÜNLER

Fabrikanın Tanıtım ve Satış Müdürü Muharrem Kocaman, fabrikada üretilen ahşap oyuncakların, anne-babalar tarafından güvenlik açısından tercih edildiğini söyledi.

Kocaman, çocukların oyun oynadığı materyalden zarar görmemesi için özellikle titiz davrandıklarını belirterek "Kullanmış olduğumuz materyallerin tamamı EN-71 Oyuncak Güvenliği standartlarına sahiptir. Bugün Avrupa standartlarında oyuncaklar üretiyoruz. Kullanmış olduğumuz boyalar su bazlı, anti bakteriyel. Yani anne babalar fabrikamızdan çıkan ürünü, gönül rahatlığı ile kullanabilir, evlatlarına verebilir, ev ortamında kullanabilir." dedi.

HEM DOĞAL HEM SAĞLIKLI OYUNCAK

Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde milli oyuncak çalışmalarının sürdüğünü anımsatan Kocaman, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Projedeki Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra biz sanayiciler de çeşitli toplantılar yapıyoruz. Bünyemizdeki arkadaşlar milli oyuncak kapsamında neler yapabiliriz konusunda çalışıyor. Proje kapsamında Düzce'de kurulacak olan Oyuncak OSB için de işi önde götürmek istiyoruz. Milli Oyuncak Projesi'nde yapmış olduğumuz sanayici üniversite iş birliğiyle sektörde hem doğal hem de sağlıklı oyuncak dediğimiz ahşapla oyuncağı birleştiriyoruz. 2 bin metrekare kapalı alanda 75 personelimiz ile ülkemizin katma değeri çok yüksek olan ahşap oyuncak ile ilgili zeka oyunları, ahşap oyuncak gibi çok değerli ve güzel materyaller üretiyoruz."



Kocaman, Nasrettin Hoca, Keloğlan, Fatih Sultan Mehmet figürlü 3 boyutlu ahşap yapbozların yanı sıra gelenekleri yansıtan, milli ve kültürel değerleri oluşturan oyuncakları da çocuklarla buluşturmak istediklerini kaydetti.