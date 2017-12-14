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Türk zırhlıları performanslarıyla dikkat çekiyor

Türkiye'nin zırhlı muharebe araçları Ejder Yalçın ve Cobra II, birçok ülkenin Slovakya'da katıldığı testlerde, rakiplerine fark attı.

AA | 14.12.2017 - 15:54..
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Slovakya'daki Endüstri Günü etkinliğinde, Slovakya ordusunun gelecek dönemde envanterine dahil etmeyi düşündüğü araçlarla ilgili test ve değerlendirmeler yapıldı.

Etkinliğe, Slovakya Savunma Bakanı Peter Gajdos, üst düzey askeri yetkililer ve askeri ataşeler katıldı.

TESTLERDE RAKİPLERİNE AÇIK ARA FARK

Etkinlikte, Kara Kuvvetleri Komutanlığının 4x4 araç tedarikine yönelik başlatılan proje kapsamında, Türkiye, Almanya, Fransa, Kanada, İsviçre, Çekya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovakya'nın aralarında bulunduğu ülkelerden 10 zırhlı araç zorlu parkurda test edildi.

Türk zırhlıları performanslarıyla dikkat çekiyor

Teste, Türkiye'den Nurol Makina ve FNSS'nin iş birliğiyle 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı Ejder Yalçın ve Otokar'ın Cobra II tekerlekli zırhlı aracı katıldı. Araçlar, test için hazırlanan ve çeşitli zorluklar içeren parkurda güç, dayanıklılık ve hareket kabiliyetlerini sergiledi.

Ayrıca farklı teçhizat ve donanımlara sahip 5 ayrı görev için oluşturulan kara kuvvetleri timi, araçları ve özelliklerini değerlendirdi. Olası operasyonlarda araçların, timlerin hareket kabiliyetlerine katkıları ele alındı.

Türk zırhlıları performanslarıyla dikkat çekiyor

TÜRK ZIRHLILARI DİKKAT ÇEKTİ

Slovakya ordusu, 10 yıllık periyotta bir dizi modernizasyon ve envanter yenileme çalışması yapmayı planlıyor. Bu kapsamda envantere eklenecek 4x4 zırhlı muharebe araçları önemli bir yer tutuyor. Slovakya'nın bu süre içinde yüzlerce zırhlı aracı envanterine eklemesi bekleniyor. Türk zırhlıları bu testlerde ortaya koydukları başarılı performansla tedarik süreci için öne çıkmış oldu.

Türk zırhlıları performanslarıyla dikkat çekiyor

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