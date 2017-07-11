taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.097
USD
3,6080
EURO
4,1119
ALTIN
140,76
PETR
47,0000

Türkan Şoray ameliyat oldu

Yeşilçam'ın efsanevi ismi Türkan Şoray'ın yakalandığı Cushing Sendromu nedeniyle gizlice ameliyat olduğu öğrenildi.

11.07.2017 - 04:03
  1. Haberler
  2. Magazin

Sözcü'nün haberine göre, Türkiye'de Sezen Aksu'nun hastalığı olarak hatırlanan Cushing Sendromu'na yakalanan Türkan Şoray gizlice ameliyat oldu.

Türkan Şoray uzun yıllardır yaşadığı bu rahatsızlığın araştırmalarla Cushing Sendromu olarak teşhis edildiğini belirtmiş ve ameliyat olacağını açıklamıştı.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

Sendrom nedeniyle hızla aldığı kiloları veremeyen ve yürüme güçlüğü çeken Türkan Şoray’ın adı gizli tutulan bir hastanede ameliyatının başarıyla gerçekleştirildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Türkan Şoray ameliyat oldu

CUSHİNG SENDROMU NEDİR?

1932 yılında Harvey Williams Cushing tarafından tanısı ilk kez konmuş olan kortizol hormonunun olağanın üstünde bir düzeyde olduğu durumlarda ortaya çıkan belirtiler bütünüdür. Cushing sendromunun alışılmış nitelikleri kilo artması, obezite, kan basıncının artması (hipertansiyon), ve derinin zayıflaması sonucu oluşan çizgilerdir. Her hastada belirtilerin tümü gözlenmeyebilir.

Belirtilerin ağırlığı ve niceliği hastanın ne denli uzun bir süredir kortizol etkisinde kalmasına bağlıdır. Ancak kimi belirtiler bu durumdan bağımsız, iveğen olarak da gelişebilir. Örneğin, özellikle uyluk kemiğinin baş bölgesinin iveğen doku ölümüne uğraması (akut aseptik nekroz) çok kısa bir süredir hafif izleyen, ya da yıllardır ağır izleyen Cushing sendromlu hastalarda da rastlanabilir.

Cushing hastalığı hipofiz bezinin böbreküstü bezini uyaran adrenokortikotrop hormonu (ACTH) fazla ürettiği durumlarda ortaya çıkan bir hastalıktır. Cushing hastalığı Cushing sendromunun en sık rastlanan nedenidir. Cushing hastalığına hipofiz bezinin fazla büyümesi (hiperplazi) ya da bir tümör neden olur. Cushing hastalığı olan insanlarda çok fazla ACTH bulunur. ACTH bir stres hormonu olan kortizolün üretimini ve salınımını kontrol eder. Yani çok fazla ACTH demek çok fazla kortizol demektir.

İlginizi Çekebilir
Mustafa Ceceli ile Selin İmer evlendi
Eski eşi Sinem Gedik'ten boşandıktan bir hafta sonra Selin İmer'le birlikte olduğu ortaya çıkan Mustafa Ceceli gizli nikahla evlendi.
Bengü sevgilisiyle düğüne katıldı
Ataköy'deki bir düğüne sevgilisi Selim Selimoğlu ile katılan Bengü muhabirleri görünce sinirlendi.
Nur Yerlitaş hastaneye kaldırıldı
Bodrum'da tatil yapan modacı Nur Yerlitaş, dün gece saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Damla Sönmez nişanlandı
Damla Sönmez ve Ushan Çakır, 3 yıldır devam eden ilişkilerini nikâh masasına taşıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

Adana'da 2750 evlik kaçak elektrik engellendi

13
Srebrenitsa kurbanları Sırbistan'da anıldı

Srebrenitsa kurbanları Sırbistan'da anıldı

13
TIR dorsesindeki profil boruların arasında sıkıştılar

TIR dorsesindeki profil boruların arasında sıkıştılar

2
Hırvatistan'da Türk bayrağına çirkin saldırı

Hırvatistan'da Türk bayrağına çirkin saldırı

10
Kahramanmaraş'ta 500 polisle denetim

Kahramanmaraş'ta 500 polisle denetim

4
Ablasını darp eden sevgilisini bıçakladı

Ablasını darp eden sevgilisini bıçakladı

3
Orgeneral Güler ABD'de FETÖ'yü anlattı

Orgeneral Güler ABD'de FETÖ'yü anlattı

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM