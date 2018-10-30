Türkan Şoray: Hayatımın en mutlu anını yaşıyorum

Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde Antalya’da onun adıyla inşa edilen kültür merkezinin açılışına katıldı. Açılışa katılan ve Antalya halkından büyük ilgi gören Türkan Şoray, kurdele kesimi sırasında duygusal anlar yaşadı.

"ÖLMEDEN BU GÜZELLİĞİNİ DE YAŞADIM"

Ardından “Sultan” tezahüratıyla sahneye çıkıp bir konuşma yapan Şoray, şunları söyledi: “Umarım bu kadar övgüyü hak etmişimdir. Hayatımın en mutlu anını yaşıyorum. Kültür merkezine adımın verilmesi bana gururların en büyüğünü yaşattı. Ölmeden bu güzelliği yaşamak herkese nasip olmaz.”