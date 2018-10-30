taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.54935
Euro
6.3184
Altın
1227.705
Borsa
90541.53
Gram Altın
218.94

Türkan Şoray: Hayatımın en mutlu anını yaşıyorum

Kendi adıyla inşa edilen kültür merkezinin açılışını yapan Türkan Şoray, gözyaşlarına engel olamadı.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 07:21..
  1. Haberler
  2. Magazin

Türkan Şoray, geçtiğimiz günlerde Antalya’da onun adıyla inşa edilen kültür merkezinin açılışına katıldı. Açılışa katılan ve Antalya halkından büyük ilgi gören Türkan Şoray, kurdele kesimi sırasında duygusal anlar yaşadı.

Türkan Şoray: Hayatımın en mutlu anını yaşıyorum

"ÖLMEDEN BU GÜZELLİĞİNİ DE YAŞADIM"

Ardından “Sultan” tezahüratıyla sahneye çıkıp bir konuşma yapan Şoray, şunları söyledi: “Umarım bu kadar övgüyü hak etmişimdir. Hayatımın en mutlu anını yaşıyorum. Kültür merkezine adımın verilmesi bana gururların en büyüğünü yaşattı. Ölmeden bu güzelliği yaşamak herkese nasip olmaz.”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

Fransızlardan İstanbul Havalimanı'na övgü

119
Rosie Huntington'ın sözleri melekleri kızdıracak

Rosie Huntington'ın sözleri melekleri kızdıracak

10
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez

48
Endonezya'da cansız bedenler bulundu

Endonezya'da cansız bedenler bulundu

8
ABD'den Suudi Arabistan Katar baskısı

ABD'den Suudi Arabistan Katar baskısı

9
Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

Fatih Portakal havaalanının gerekliliğini sorguladı

96
Nusret Amerika'da Türk bayrağıyla gezdi

Nusret Amerika'da Türk bayrağıyla gezdi

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM