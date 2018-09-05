Türkan Şoray Kültür Merkezi çok işlevli olacak

Muratpaşa Belediyesi’nin büyük açılışı için geri sayıma geçtiği, Türk sinemasının ‘Sultan’ı Türkan Şoray’ın adını taşıyan Kültür Merkezi, Antalya’ya dair ayrı yeni bir kimlik kazandıran mimarisiyle de dikkat çekiyor.

TEMELİ TEMMUZ AYINDA ATILDI

Muratpaşa Belediyesi’nin 17 milyon 849 bin TL yatırımla hayata geçirdiği Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin temeli geçen yıl Temmuz ayında atıldı.

3 BİN METREKARE ÜZERİNE KURULACAK

3 bin 353 metrekare alan üzerine kurulu merkezin 9 bin 637 metrekare inşaat alanına sahip olduğunu belirtirken merkezde 677 adet koltuk kapasiteli çok amaçlı salon, 5 atölye, etkinlik amfisi, restoran ve sanat sokağı bulunuyor.

KONUTLARI DA GÖLGELEMİYOR

Büyük bölümü yeraltında olan merkezde ayrıca otopark, enstrüman ve sahne depoları, orkestra, prova, aksesuar, yönetim odaları, kulis, atölye, fuaye-sergi salonu, sanat sokağı ve sosyal etkinlik terasının da bulunduğunu aktaran Başkan Uysal, “Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin bir sahne ve gösteri sanatları merkezi olmanın ötesinde kamusal buluşma, Muratpaşalıların, Antalyalıların buluştuğu bir kamusal mekana dönüşmesi ayrıca önemliydi. Gerek merkezinin önünde yer alan park alanı ve gerekse yapı için tercih ettiğimiz alanın kent yaşamındaki merkezi konumuyla bu özelliği Türkan Şoray Kültür Merkezi’ne kazandırabildiğimizi düşünüyorum. Burası sadece gösterim saatleri canlı olan, sonrasında kapılarını kent sakinlerine kapatan bir yer olmayacak. Kültürel ve sanatsal aktivitelerle dolu ya da gün içinde kentin yoğunluğuna bir ara vermek isteyen herkesin gelip kendine dair bir şeyler bulabileceği bir yer olacak. Türkan Şoray Kültür Merkezimiz; estetiğin, inceliğin, kültür ve sanatın merkezi olmasının dışında, yapı kütlesi olarak da; çevreyi bloke etmeyen, konutları gölgelemeyen nitelikte.” dedi.