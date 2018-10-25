Türkçe bilen CIA Başkanı Washington'a döndü

CIA'in başındaki Gina Haspel geçtiğimiz gün Türkiye'ye, Kaşıkçı konusundaki görüşleri paylaşmak üzere iş birliği amacıyla gelmişti. Washington'a geri dönen Haspel, Trump ile konuyu görüşmek ve soruşturmanın ABD ayağını başlatmak için girişimlere başladı.

TRUMP İLE GÖRÜŞME YAPACAK

Haspel Türkiye'de emniyet ve istihbaratın yürüttüğü operasyon kapsamında eldeki kanıtlar, buluntular ile ses kayıtlarını incelemişti. CIA Başkanı Gina Haspel'in ABD Başkanı Donald Trump ve ekibine bugün brifing vereceği açıklandı.

Gina Haspel'in bugün Kaşıkçı cinayetinin ayrıntılarını görüşmek üzere Trump ile bir araya geleceği açıklanırken, masada soruşturmanın ABD ayağının başlatılması bulunuyor.

WASHINGTON POST: SES KAYITLARINI DİNLEDİ

Öncesinde Washington Post gazetesi, Haspel'in Türk yetkililerin elinde bulunan ve Kaşıkçı'nın öldürülmesini belgeleyen ses kaydını dinlediğini yazdı.

Ses kaydının Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndaki sorgusunun ardından öldürüldüğü anları içerdiğini yazan gazete, Türk hükümetinin bunu Kaşıkçı'nın öldürülmesinin önceden planlandığı iddiasına yönelik kanıt olarak kullandığını kaydetti.