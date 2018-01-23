Türkçe Divanlar Sergisi açılıyor

Türk Edebiyatı'nın eserlerinin buluştuğu "Türkçe Divanlar Sergisi", Milli Kütüphane Başkanlığı iş birliğiyle, Cumhurbaşkanlığı , Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu öncülüğüyle 24 Ocak günü açılıyor.

Geçmişten günümüze Türk edebiyatı divan şairlerinin eserlerinin 100 kadarı sergilenecek olup sadece Türk Edebiyatı değil, Azerbaycan ve Çağatay şairlerinin divanları da sergilenecek.

Türk Dil Kurumu, "Türkçe Divanlar Sergisi’nden önce Türk Dili Yılı çalışmaları çerçevesinde, 2017 yılı içerisinde Eylül'de ’Tarih Boyunca Türkçe Sözlükler Sergisi’, Ekim'de ’Dil Bilgisi Kitapları Sergisi’ ve Aralık'ta ’Türk Edebiyatı Tarihi Kitapları Sergisi’nin düzenlendiğini" belirtti.

Milli Kütüphane Başkanlığı binasında düzenlenecek olan sergi 26 Ocak gününe kadar ziyarete açık olacak.