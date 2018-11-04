Türkçe pop nasıl başladı

Kim demiş Türkiye’de pop müziği 1960’lı yıllarda başladı diye? Şimdi zamanda çok daha eskilere gideceğiz. Pop müzik nedir; o sıra moda olan müziklerin, popüler olarak dinleyicilere sunulması değil mi? Pop müziğin ilk örnekleri için kantoları örnek verebiliriz. Kantolar sahne müziğiydi, evet onu tam sayamayız. Şimdi cumhuriyetin ilk yıllarına ışınlanıyoruz. Bu dönemde yaşamın her alanında değişimler yaşanıyordu. Türkçe popun da ilk örneğini burada göreceğiz...

CUMHURİYETLE YENİ MÜZİKLER HAYATIMIZA GİRİYOR

Cumhuriyet döneminde en önemli değişimlerden biri de müzik alanında yaşanmıştı. Gramafon hayatın her alanına yayılmış, radyo evlere girmeye girmeye başlamış... Osmanlı döneminden miras kalan klasik Türk musikisi, kanto, operet bir yandan ağırlığını korurken, yeni müzikler de girmişti yaşama.

TAŞ PLAKLAR PATLADI

Batıdan gelen etkilerin pop müzikteki karşılığı tangolar, valsler gibi yeni dönem şarkılarında karşımıza çıkmaya başladı. Daha sonraları plak şirketleri ardı ardına taş plak dediğimiz, 78 devirli plaklar sürmeye başladı piyasaya. Bu plaklara yansıyan şarkıların bir bölümü batıda popüler olmuş parçaların Türkçe sözlü versiyonları, yani daha sonraları “aranjman” diye tanımlayacağımız şarkılardı. Bir bölümü de Türk bestecilerin yazdığı ve kataloglarda “fantezi” sınıfına sokulan şarkılardı.

“HERKES ÇOCUĞUYLA BALODA”

İlginçtir ki, plaklar kadın sesini eskisiyle kıyaslanmayacak oranda yeni mekanlara taşımaya başlıyordu. Her plak şirketinin kataloğunda kadın yıldızlar, baş köşede yer alıyordu. Herkes çocuğunu da yanına alıp balolara katılıyordu. Deniz Kızı Eftalya, Safiye Ayla, Hamiyet Yüceses, Müzeyyen Senar gibi isimler öne çıkanlarıydı. Bunların çoğu meraklıları tarafından hala hatırlanır.

GAZİNOLARI UNUTMAMAK LAZIM

Popüler müziğin rağbette olduğu mekanlar arasında gazinoları da saymak lazım. O dönemde kışları Mulenruj, Ambasadör gibi kapalı mekanlarda, yazları ise Belvü, Panorama, Küçük Çiftlik, Çubuklu Bahçesi, Beyazpark, Sarayburnu gibi bahçelerde popüler müzikler çalıyordu. Ayrıca Avrupa’da moda olan şarkılara türkçe söz yazılması da çok popülerdi.

POP MÜZİĞİNİN BATILI ANLAMDA İLK ÖRNEĞİ : PRİMADONNA SUZAN HANIM

Bu dönemin pop müziğini ele alırken, Suzan Lütfullah’tan söz etmeden geçemeyiz. Suzan Hanım, cumhuriyet dönemini batılı ölçülerle ilk primadonnasıydı. 1925 yılında henüz 17 yaşındayken sahneye adımını atmıştı. Suzan Hanım o dönem plaklarda tango, vals, foksrot gibi aslı Almanca olan şarkıların Türkçe sözlerle seslendirdiğini biliyoruz.

Bu gezintiyi 1960’lı yılların en güzel Türk pop müziği parçalarıyla sonlandıralım...

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