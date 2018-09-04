Türkçe ve matematiğe ek ders çözümü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından görevlendirilen öğretmenler, Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yılda 160 saate kadar ek ders verebilecek.

81 İLDE HAYATA GEÇECEK

Pilot uygulama çalışmaları geçen eğitim öğretim yılında gönüllü öğretmenler aracılığıyla yapılırken, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren ek ders karşılığı uygulanabilecek.

Program 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaygınlaştırılacak. Uygulama daha önce pilot illerde olurken, yeni eğitim öğretim yılında 81 ilde uygulanacak.