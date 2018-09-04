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Türkçe ve matematiğe ek ders çözümü

Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla İlkokullarda Yetiştirme Programı ile (İYEP) ek ders sorunu çözüldü.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 10:24..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından görevlendirilen öğretmenler, Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yılda 160 saate kadar ek ders verebilecek.

Türkçe ve matematiğe ek ders çözümü

81 İLDE HAYATA GEÇECEK

Pilot uygulama çalışmaları geçen eğitim öğretim yılında gönüllü öğretmenler aracılığıyla yapılırken, 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren ek ders karşılığı uygulanabilecek.

Program 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaygınlaştırılacak. Uygulama daha önce pilot illerde olurken, yeni eğitim öğretim yılında 81 ilde uygulanacak.

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