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Türkçe ve matematik için 81 ilde ek ders hizmeti

Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen öğretmenler, Türkçe ve matematik derslerinden kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerine ek ders verecek.

AA | 31.08.2018 - 16:49..
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Türkçe ve matematik için 81 ilde ek ders hizmeti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" yürürlüğe girdi.

TÜRKÇE VE MATEMATİK İÇİN EK DERS

Buna göre, ilkokulların 3 ve 4'üncü sınıflarına devam eden ve önceki yıllarda Türkçe ve matematik derslerinden Bakanlıkça belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin, bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan İlkokullarda Yetiştirme Programı'nın (İYEP) ek ders sorunu çözüldü.

Türkçe ve matematik için 81 ilde ek ders hizmeti

160 SAATİ GEÇMEYCEK

İYEP pilot uygulama çalışmaları geçen eğitim öğretim yılında gönüllü öğretmenler aracılığı ile yapılmaktayken 2018-2019 eğitim öğretim yılından itibaren ek ders karşılığı uygulanabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında yürütülen görüşmeler neticesinde, İYEP'te görev alan öğretmenler, her öğretim yılında toplam 160 saati geçmemek ve 10 öğrenciye kadar 1 öğretmenin görevlendirilmesi kaydıyla yapılacak eğitimler kapsamında ek ders alabilecek.

Türkçe ve matematik için 81 ilde ek ders hizmeti

TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN GEÇERLİ

İYEP'ten, ilkokulların 3 ve 4'üncü sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, eğitim öğretim yılı içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik öğretim programları kapsamında belirlenen kazanımları edinemeyen tüm öğrenciler yararlanabilecek.

PROFESYONEL ALANDA DESTEK

Bu kapsamda, 3 ve 4'üncü sınıfta eğitim gören ve programa ihtiyaç duyan tüm öğrenciler, Türkçe dersi öğretim programındaki okuma, yazma ve anlama becerileri ile matematikteki doğal sayılar, doğal sayılarla dört işlem öğrenme alanlarında yetiştirme programına alınacak. Programa katılan öğrencilere psikososyal alanda da destek sağlanacak.

Türkçe ve matematik için 81 ilde ek ders hizmeti

EN AZ İKİ, EN FAZLA 10 DERS SAATİ

Program, İYEP kapsamına alınacak öğrencilerin belirlenmesinin ardından okulun öğrenci sayısı ve ihtiyaç seviyelerine göre oluşturulacak gruplarda haftada en az 2, en fazla 10 ders saatini geçmeyecek şekilde uygulanacak. Dersler sınıf öğretmenlerince hafta sonu ve hafta içi verilebilecek.

81 İLDE UYGULAMAYA GEÇECEK

Geçen yıl pilot olarak, Ağrı, Ankara, Bingöl, Edirne, Hatay, İstanbul, Konya, Mardin, Ordu, Siirt, Sivas ve Şanlıurfa'da hayata geçirilen program, 2018-2019 eğitim öğretim yılında yaygınlaştırılarak 81 ildeki ilkokullarda uygulanacak.

Türkçe ve matematik için 81 ilde ek ders hizmeti

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