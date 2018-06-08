Türkçe Yaz Okulu'na yoğun talep

Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) bu yıl 9'uncusunu düzenleyeceği Türkçe Yaz Okulu, 125 ülkeden 1071 uluslararası öğrenciyi Türkiye’de ağırlayacak.

Türkiye genelinde 28 ilde 30 üniversitenin ev sahipliğiyle yapılacak programda öğrenciler, Türkiye'yi il il gezecek ve Türkçe bilgilerini Anadolu'nun kültürü ile harmanlayacak.

1071 KİŞİ MİSAFİR EDİLECEK

YEE'nin katılımcılara Türk kültürünü yakından tanıma ve Türkçelerini geliştirme fırsatı sunduğu Türkçe Yaz Okulu programı, bu yıl 16 Temmuz-12 Ağustos arasında 9. kez düzenlenecek.

Geçen yıl Türkiye'nin 22 farklı şehrindeki üniversitelerin ev sahipliğinde 57 ülkeden 700 öğrenciyi bir araya getiren program için bu yıl misafir edilecek katılımcı sayısı 1071 olarak belirlendi.

ETKİNLİKLERE KATILACAKLAR

Program kapsamında öğrenciler, Erzurum, Rize, Balıkesir, Sivas, Afyonkarahisar, Isparta, Sakarya, Karabük, Kütahya, Edirne, Bursa, Denizli, Bolu, Ankara, Burdur, Gaziantep, Giresun, Samsun, Karaman, Kastamonu, Kırklareli, Konya, Malatya, Zonguldak, Manisa, Muğla, İzmir ve Nevşehir'de Türkçe eğitimin yanı sıra Türkçelerini pekiştirecekleri kültürel etkinliklere de katılacak.

KÜLTÜRLERİN BULUŞMA NOKTASI İSTANBUL

Öğrenciler bir ay boyunca tarihi, kültürel mekanları gezecek, düğün ve kına gecesi gibi geleneksel etkinliklere, ebru, çömlek, yemek, bağlama, halk oyunları gibi kurslara katılacak.

Türkiye'de bulundukları 1 ay boyunca, Türk kültürünü gezerek ve yaşayarak daha yakından tanıma fırsatı bulacak öğrenciler, program sonunda da İstanbul'u gezecek.

Kültürlerin buluşma noktası İstanbul'un tarihi ve manevi iklimini yaşayacak misafirler, Anadolu'nun binlerce yıllık medeniyeti, kültürü ve sanatıyla doğrudan tanışma imkanı bulacak. Bir haftalık İstanbul gezisinin sonunda yapılacak finalin ardından Türkçe Yaz Okulu öğrencileri ülkelerine uğurlanacak.

100 BİN BAŞVURU

Bu yıl dünya genelinde 100 bin kişinin başvuru yaptığı Türkçe Yaz Okulu programına binin üzerinde başvuru yapılan ülke sayısı 11 oldu. 26 bini aşan başvuru ile Pakistan, en çok başvuruda bulunan ülkelerin arasında geliyor.

Endonezya'dan 7 bin 142, Cezayir'den 3 bin 360, Mısır'dan 3 bin 103, Tunus'tan 1813, Bangladeş'ten 1486, Fas'tan 1236, Suudi Arabistan'dan 1194, Irak'tan 1115, Sudan'dan 1049 başvuru yapıldı.

ABD'den 195, Ermenistan'dan 19, İsrail'den 52, Filistin'den 895, Suriye'den 569 başvurunun alındığı Türkçe Yaz Okulu'nda farklı kültürler birbirlerine karşı ön yargısız yaklaşabiliyor. Öte yandan, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerden 1773 başvuru gerçekleşti.

Ülkelerin diplomasi ile aşamadığı engelleri gençler kültürel diplomasi ile yıkabiliyor. Farklı kültür, din, dil ve ırktan binlerce genç Türkiye’yi gezmek, Türkçe öğrenmek ve Türk kültürünü, tarihini daha yakından tanımak için Türkçe Yaz Okulu'na başvuruyor.