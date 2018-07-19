Türkçe Yeterlik Sınavı 28 Temmuz'da yapılacak

Yunus Emre Enstitüsü YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sınava başvurular sona erdi. 28 Temmuz Cumartesi günü 32 farklı noktada eş zamanlı düzenlenecek bu yılın son sınavı için 576 aday başvuruda bulundu.

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HAKKI

Türkçe Yterlilik Sınavı (TYS) sonucunda Türkçe Yeterlik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir üniversitede eğitim alma hakkı kazandıklarında Türkçe hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlik Belgesi, öğrenciler kadar Türkiye'de ya da kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyen bireylere, Türkçe tercümanlık yapmak isteyenlere ya da yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adaylarına da iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

İKİ OTURUM HALİNDE YAPILACAK

YEE tarafından 28 Temmuz'da üç oturumda gerçekleştirilecek sınavın birinci oturumunda okuma ve dinleme becerileri, ikinci oturumunda yazma, üçüncü oturumunda ise konuşma becerileri ölçülecek.

TÜRKÇE YETERLİLİK BELGESİ

Türkçe dil yeterliğini belgelendirmek isteyen adayların katıldığı sınavda başarılı olan adaylara, puanlarına göre B2, C1, C2 düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilecek.

Yılda üç kez uygulanan TYS'nin ilk iki sınavı ocak ve mayıs aylarında gerçekleştirildi. Sınavla ilgili detaylı bilgiler tys.yee.org.tr adresinde yer alıyor.

5 SENEDİR UYGULANIYOR

2013'ten bu yana uygulanıyor YEE'nin "Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni"nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda geliştirdiği TYS, 2013'ten bu yana uygulanıyor.

Türkiye'de ve Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı gerçekleştirilen TYS, yabancı öğrencilerin hem Türkiye'ye ilgisini artırıyor hem de iş ve eğitim başvurularının kabulünü kolaylaştırması ve daha sağlam bir düzlemde değerlendirilmeleri açısından büyük önem arz ediyor.