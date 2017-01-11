Turkcell, 5G testinde 24,7 Gbit hıza ulaştı

Turkcell, 5G teknolojileri üzerindeki çalışmalarını bütün hızıyla sürdürüyor. Son 1,5 yılda yaptığı ulusal ve uluslararası iş birlikleri ile dünyada 5G teknolojilerinin geliştirilmesi sürecinde rol oynayan Turkcell, Ericsson iş birliği ile 15 GHz bandında Türkiye'nin ilk 5G testini yaparak saniyede 24,7 Gbit hıza ulaştı.

DÜNYADAKİ İLK DENEMELERDEN BİRİ

Böylece 15 GHZ gibi yüksek bir bantta yapılan test, bu bakımdan da dünyadaki ilk denemelerden birisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Grup Başkanı Gediz Sezgin, İstanbul'daki Turkcell Küçükyalı Plazada gerçekleştirilen test sırasında 5G ile ilgili yaptıkları iş birliklerinin önemine değindi.

"TÜRKİYE'DE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ALTYAPI"

15 GHz bandında gerçekleştirdikleri bu testin, nasıl bir gelecek beklediğini göstermesi açısından da oldukça önemli olduğuna işaret eden Sezgin, Turkcell olarak bir yandan 4,5G'de Türkiye'de dünyanın en güçlü altyapılarından birisini kurarken, bir yandan da bugün gerçekleştirdikleri bu uygulama ile 5G teknolojilerini dünyada ilk test eden şirketlerden birisi olduklarını dile getirdi.

"TEKNOLOJİYİ TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN ÜLKE OLMAK İSTİYORUZ"

Sezgin, amaçlarının 5G'yi dünyada ilk kullanan ülkelerden birisi olurken aynı zamanda 5G'de yerli teknolojiyi de geliştirebilmek, ülke olarak teknolojiyi tüketen değil üreten ülke konumuna gelebilmek olduğunu ifade etti.

2022 YILINDA DÜNYADA 550 MİLYON 5G ABONESİ OLMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Ericsson Türkiye Genel Müdürü Ziya Erdem ise şunları kaydetti:

"Turkcell dünyada 5G teknolojilerin geliştirilmesi çalışmalarında en aktif şirketlerden birisi ve biz de Ericsson olarak 5G'de Turkcell ile yaklaşık 1,5 yıldır 5G teknolojilerini geliştirmek için stratejik iş birliği yapıyoruz. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin ilk 5G testi de bu çalışmaların bir sonucu aslında. Önümüzdeki dönemde 5G'de yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin 5G teknolojileri geliştirme yolculuğunu sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz."

5G HAKKINDA

Açıklamada yer alan bilgilere göre 2020 yılında her evde ortalama 500 sensörün olacağı ve dünyada birbirine bağlı akıllı cihaz sayısının 25 milyarı geçmesi öngörülüyor.

5G'nin ise böyle bir dünyada ihtiyaç duyulacak yüksek kapasite ve hızı karşılamak için kullanılacak en önemli teknolojilerden birisi olması bekleniyor.

Bu teknoloji Şebeke Katmanlama (Network Slicing) özelliği sayesinde de her eve hatta odaya farklı ihtiyaçlara göre gerekli kapasite ve hızın ayrılabilmesini sağlayacak.

Örneğin salonda internet üzerinden 4K kalitesinde televizyon izlerken daha yüksek kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu alan yüksek kapasite, mutfakta su ısıtıcıyı çalıştırmak için düşük kapasiteye ihtiyaç duyulduğundan bu alana daha düşük kapasite ayrılabilecek.

Test sırasında 5G ile birlikte minimum seviyelere inecek olan gecikme sürelerinin önemini göstermek için de bir robot 5G şebekesinde gecikme süresi 1 milisaniye seviyelerinde çalıştırıldı.

Ericsson iş birliği ile gerçekleştirilen ve 15 GHz bandında 24,7 Gbps hıza ulaşılan test internetten de canlı olarak yayınlandı.

TURKCELL GLOBAL ÖLÇEKTE GERÇEKLEŞTİRİLECEK TESTLERİ DE YÖNETECEK

5G teknolojilerini geliştirmek için 2013 yılından beri çalışmalar yapan Turkcell, NGMN tarafından 2017 ve 2018 yılları boyunca global ölçekte gerçekleştirecek 5G saha testlerini de yönetecek.

Ericsson Mobility Raporuna göre 2022 yılında dünyada 550 milyon 5G abonesi olması öngörülüyor.

5G esnek şebeke mimarisi, etkin enerji kullanımı, yüksek kapasite ve bant genişliği, düşük cihaz maliyetleri gibi birçok alanda yenilikler sunacak.

5G'nin sunacağı yüksek hızlar sayesinde bugün 500 Mbps'lik 4,5G hızı ile ortalama 30 dakikada indirilebilen 100 GB'lık bir dosya, 25 Gbps'lik 5G hızı ile 30 saniyede indirilebilecek.