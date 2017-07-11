Turkcell Ceo'su Kadir Çöpdemir'i mülakata alıyor

Gençlere şirketlerin adaylardan beklentilerini göstermek amacıyla düzenlenen etkinlikte Çöpdemir 4 senelik üniversite bitirmiş sıradan bir adayı temsil edecek. İş mülakatlarında İnsan Kaynakları uzmanlarının sorduğu klasikleşmiş soruları bu kez Kaan Terzioğlu sorarken Kadir Çöpdemir cevaplarıyla kendini beğendirmeye çalışacak.
18-19 TEMMUZ'DA GRAND SHERATON ATAŞEHİR'DE
Bugünün ve geleceğin dünyasında sosyal bilimlerin rolü sürekli artarken, Türkiye’nin dört bir yanından 1000 üniversite adayı kendilerinin ve dünyanın geleceğini şekillendirmek adına 18-19 Temmuz 2017 tarihlerinde İbn Haldun Üniversitesi desteğiyle İstanbul Grand Sheraton Ataşehir’de, Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi’nde buluşuyor.
ALANINDA UZMAN KONUŞMACILAR
Zirveye katılan gençler; Dışişleri Bakanı'nından Uluslararası İlişkileri, TRT Genel Müdürü'nden Medyayı, Diyanet İşleri Başkanı'ndan İslami İlimler Bölümünü dinleyecekler. Lise öğrencileri tercihlerini yaparken bölümleri alanlarındaki en kariyerli isimlerden dinleyerek, her bir sosyal bilimler bölümü için ayrı atölye çalışmasında özneleşerek, avukatlarla dava çözecek, gazetecilerle akşam bülteni hazırlayacak, akademisyenlerle markalara strateji belirleyecekler.
Verdiği eğitimin kalitesi ve yürüttüğü araştırmalarla sosyal bilimler alanında bir “araştırma üniversitesi” olarak öne çıkmayı hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi LYS-YGS sonrası tercih döneminde öğrenciler için çok önemli, yenilikçi bir projeye imza atıyor ve Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi’ni düzenliyor.
2 GÜNLÜK PROGRAM ÇERÇEVESİNDE KONUŞMACILAR;
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop
Eski AB Bakanı Volkan Bozkır
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez
Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu
Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak
TRT Genel Müdürü İbrahim Eren
Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk
Milli Futbolcu ve Spor Adamı Rıdvan Dilmen
Sunucu ve Haberci Pelin Çift
Akademisyen ve Psikiyatrist Prof. Dr. Medaim Yanık
Oyuncu Kadir Çöpdemir
Avukat Abdurrahman Beyaz
Stratejist ve Eğitim Danışmanı Gökhan Yücel
Istanbul Debate Academy Kurucusu Tahsin Bilge Avcı
Türkiye Münazara Şampiyonu Mehmet Fatih Özmısırcı
11 SALONDA ATÖLYE ÇALIŞMALARI
Alanında profesyonel isimlerin konuşmalarının yanı sıra öğrenciler gün boyu 11 salonda kendi tercihleri doğrultusunda hukuktan işletmeye, uluslararası ilişkilerden psikolojiye farklı bölümlerin atölye çalışmalarına katılacak. Bir yandan da onlarca nitelikli şirket, kurum, STK temsilcisi ve akademisyen kurulacak özel standlarda öğrencilerin sorularını bire bir cevaplandıracak.
UZMANLARLA ALAN TERCİHİ
Bugün ülkemizin eğitim alanındaki en büyük sorunlarından bir tanesi üniversite adaylarının bölüm tercihlerini yetersiz, kulaktan dolma bilgilerle yapmaları. Bu sorun hem mesleğini sevmeyen bireyler yaratmakta hem de bireylerin ülkeye dönütlerini kısıtlamaktadır. Tam da bu noktada, zirve kapsamında kariyerinin zirvesindeki kişilerin konuşmalarını dinlemek, bölümleri atölyelerde deneyimlemek, standlarda profesyonellerden geri bildirimler almak bu boşluğu doldurmayı, öğrencilerin kendilerine en uygun alana yönelmelerine yardımcı olabilmeyi amaçlamaktadır.
ÜNİVERSİTE ADAYLARINA ÜCRETSİZ
Bütün üniversite adaylarının ücretsiz olarak katılabileceği Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi ile ilgili detaylı bilgilere ve başvuru formuna http://gelecegimsosyalbilimler.com/ adresinden ulaşılabilmektedir.