Turkcell Ceo'su Kadir Çöpdemir'i mülakata alıyor

Gençlere şirketlerin adaylardan beklentilerini göstermek amacıyla düzenlenen etkinlikte Çöpdemir 4 senelik üniversite bitirmiş sıradan bir adayı temsil edecek. İş mülakatlarında İnsan Kaynakları uzmanlarının sorduğu klasikleşmiş soruları bu kez Kaan Terzioğlu sorarken Kadir Çöpdemir cevaplarıyla kendini beğendirmeye çalışacak.

18-19 TEMMUZ'DA GRAND SHERATON ATAŞEHİR'DE

Bugünün ve geleceğin dünyasında sosyal bilimlerin rolü sürekli artarken, Türkiye’nin dört bir yanından 1000 üniversite adayı kendilerinin ve dünyanın geleceğini şekillendirmek adına 18-19 Temmuz 2017 tarihlerinde İbn Haldun Üniversitesi desteğiyle İstanbul Grand Sheraton Ataşehir’de, Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi’nde buluşuyor.

ALANINDA UZMAN KONUŞMACILAR

Zirveye katılan gençler; Dışişleri Bakanı'nından Uluslararası İlişkileri, TRT Genel Müdürü'nden Medyayı, Diyanet İşleri Başkanı'ndan İslami İlimler Bölümünü dinleyecekler. Lise öğrencileri tercihlerini yaparken bölümleri alanlarındaki en kariyerli isimlerden dinleyerek, her bir sosyal bilimler bölümü için ayrı atölye çalışmasında özneleşerek, avukatlarla dava çözecek, gazetecilerle akşam bülteni hazırlayacak, akademisyenlerle markalara strateji belirleyecekler.

Verdiği eğitimin kalitesi ve yürüttüğü araştırmalarla sosyal bilimler alanında bir “araştırma üniversitesi” olarak öne çıkmayı hedefleyen İbn Haldun Üniversitesi LYS-YGS sonrası tercih döneminde öğrenciler için çok önemli, yenilikçi bir projeye imza atıyor ve Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi’ni düzenliyor.

2 GÜNLÜK PROGRAM ÇERÇEVESİNDE KONUŞMACILAR;

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop

Eski AB Bakanı Volkan Bozkır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez

Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk

Milli Futbolcu ve Spor Adamı Rıdvan Dilmen

Sunucu ve Haberci Pelin Çift

Akademisyen ve Psikiyatrist Prof. Dr. Medaim Yanık

Oyuncu Kadir Çöpdemir

Avukat Abdurrahman Beyaz

Stratejist ve Eğitim Danışmanı Gökhan Yücel

Istanbul Debate Academy Kurucusu Tahsin Bilge Avcı

Türkiye Münazara Şampiyonu Mehmet Fatih Özmısırcı

11 SALONDA ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Alanında profesyonel isimlerin konuşmalarının yanı sıra öğrenciler gün boyu 11 salonda kendi tercihleri doğrultusunda hukuktan işletmeye, uluslararası ilişkilerden psikolojiye farklı bölümlerin atölye çalışmalarına katılacak. Bir yandan da onlarca nitelikli şirket, kurum, STK temsilcisi ve akademisyen kurulacak özel standlarda öğrencilerin sorularını bire bir cevaplandıracak.

UZMANLARLA ALAN TERCİHİ

Bugün ülkemizin eğitim alanındaki en büyük sorunlarından bir tanesi üniversite adaylarının bölüm tercihlerini yetersiz, kulaktan dolma bilgilerle yapmaları. Bu sorun hem mesleğini sevmeyen bireyler yaratmakta hem de bireylerin ülkeye dönütlerini kısıtlamaktadır. Tam da bu noktada, zirve kapsamında kariyerinin zirvesindeki kişilerin konuşmalarını dinlemek, bölümleri atölyelerde deneyimlemek, standlarda profesyonellerden geri bildirimler almak bu boşluğu doldurmayı, öğrencilerin kendilerine en uygun alana yönelmelerine yardımcı olabilmeyi amaçlamaktadır.

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA ÜCRETSİZ

Bütün üniversite adaylarının ücretsiz olarak katılabileceği Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi ile ilgili detaylı bilgilere ve başvuru formuna http://gelecegimsosyalbilimler.com/ adresinden ulaşılabilmektedir.