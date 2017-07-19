taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.352
USD
3,5382
EURO
4,0801
ALTIN
141,06
PETR
48,8500

Turkcell, olimpiyatlarda işaret diliyle konuşacak

Turkcell, "23'üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 2017"ye gelenleri işaret dili ile karşılıyor.

19.07.2017 - 12:01
  1. Haberler
  2. İç Haber

Bu kapsamda şirket, Samsun ve ilçelerinde yer alan Turkcell İletişim Merkezlerindeki (TİM) çalışanlarına işaret dili eğitimi verdi.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da düzenlenen "23'üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 2017"ye gelen 97 ülkeden 3 binin üzerindeki yerli ve yabancı misafiri işaret diliyle karşılıyor.

Turkcell, olimpiyatlarda işaret diliyle konuşacak

"SESİMİZ SPOR"

Samsun'da "İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi, engelleri kaldırıyoruz" diyen Turkcell, "Sesimiz Spor" sloganıyla gerçekleştirilen olimpiyatlar kapsamında çalışanlarına işaret dili eğitimi vererek, herkesin aynı dili konuşacağı bir ortam sağlamayı amaçladı. Samsun ve ilçelerinde yer alan Turkcell İletişim Merkezlerinde (TİM) görev yapan 40 çalışanın katıldığı eğitimler 4 gün sürdü. Eğitimler sonunda TİM çalışanlarının Samsun’a gelen yerli ve yabancı engelli müşterilere, onların dilinden konuşarak daha sıcak ve samimi ilişkiler kurması hedeflendi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Verilen bilgiye göre Turkcell ayrıca, sporcuların konaklayacağı mekanlar ile oyunların gerçekleşeceği alanlarda LTE-4.5G servisinin verilmesi için hem mevcut şebekede hem de ekstra mobil istasyonlar ile tüm hazırlıklarını da tamamladı. İletişimin eksiksiz sağlanması adına gerekli donanımı sağlayan Turkcell, Samsun'daki olimpiyat oyunlarında 4.5G hızındaki iletişim altyapısıyla da fark yaratmayı amaçlıyor.

İlginizi Çekebilir
Drone'un getirdiği yüzükle evlenme teklifi etti
Trabzon'da, 27 yaşındaki gazeteci ebe olan sevgilisine drone ile sürpriz evlilik teklifi yaptı.
Samsun'da yasa dışı beslenen yılanlara el konuldu
DKMP Genel Müdürlüğüne Samsun'da bir vatandaşın ülkeye yasa dışı yollarla soktuğu piton ve boa yılanını evde beslediği ihbarı geldi.
Güçlük çıkaran darbeci askerler ayrı araçlarda getirildi
Cumhurbaşkanına suikast davasında cezaevi ring aracından inmek istemeyip güçlük çıkartan darbeci askerler, ayrı minibüslerle getirildi.
Alkollü motosiklet sürücüsünden polise ilginç tehdit
Antalya'da 2.95 promil alkolle polise yakalanan motosiklet sürücüsü, polisleri müdürüne söylemekle tehdit etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

Ebru Şallı'nın yeni aşkı evli çıktı

123
CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

CNN Türk canlı yayınında FETÖ'cü gerginliği

56
FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

FETÖ'nün 48 milyar lirası devlete geçti

127
Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

Suudi Arabistan'da mini eteğe gözaltı

47
Bora füzeleri TSK'ya teslim edildi

Bora füzeleri TSK'ya teslim edildi

82
Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

Kur'an'dan rahatsız olan Boğaziçili profesör PKK'ya sessiz

137
Ali Babacan kabineye giriyor

Ali Babacan kabineye giriyor

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM