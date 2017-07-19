Turkcell, olimpiyatlarda işaret diliyle konuşacak

Bu kapsamda şirket, Samsun ve ilçelerinde yer alan Turkcell İletişim Merkezlerindeki (TİM) çalışanlarına işaret dili eğitimi verdi.

Turkcell'den yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket 18-30 Temmuz tarihlerinde Samsun'da düzenlenen "23'üncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları 2017"ye gelen 97 ülkeden 3 binin üzerindeki yerli ve yabancı misafiri işaret diliyle karşılıyor.

"SESİMİZ SPOR"

Samsun'da "İşitme Engelliler Olimpiyatları öncesi, engelleri kaldırıyoruz" diyen Turkcell, "Sesimiz Spor" sloganıyla gerçekleştirilen olimpiyatlar kapsamında çalışanlarına işaret dili eğitimi vererek, herkesin aynı dili konuşacağı bir ortam sağlamayı amaçladı. Samsun ve ilçelerinde yer alan Turkcell İletişim Merkezlerinde (TİM) görev yapan 40 çalışanın katıldığı eğitimler 4 gün sürdü. Eğitimler sonunda TİM çalışanlarının Samsun’a gelen yerli ve yabancı engelli müşterilere, onların dilinden konuşarak daha sıcak ve samimi ilişkiler kurması hedeflendi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Verilen bilgiye göre Turkcell ayrıca, sporcuların konaklayacağı mekanlar ile oyunların gerçekleşeceği alanlarda LTE-4.5G servisinin verilmesi için hem mevcut şebekede hem de ekstra mobil istasyonlar ile tüm hazırlıklarını da tamamladı. İletişimin eksiksiz sağlanması adına gerekli donanımı sağlayan Turkcell, Samsun'daki olimpiyat oyunlarında 4.5G hızındaki iletişim altyapısıyla da fark yaratmayı amaçlıyor.