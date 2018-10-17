Türkçe'nin doğru kullanımı için seferber oldular

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal danışmanlığında yürütülen projenin Türkçeye farkındalık kazandırmak amacıyla hazırlandığı kaydedildi.

KELİMELERİN DOĞRULARINI YAZDILAR

Projenin ilk aşaması DPÜ Eğitim Fakültesi kantininde yapılırken, ikinci aşamada şehir merkezindeki bir market tercih edildi.

Proje için Türkçede hatalı yazılan ve hatalı seslendirilen kelimelerin doğru halleri etiketlendirilerek market ürünlerinin üzerine yapıştırıldı.

FARKINDALIK YARATILAR

Fulya Topçuoğlu Ünal, Türkçe'ye farkındalık amacıyla başlattıkları projede Türkçe öğretmenleri yetiştirdikleri için bu konunun onlar için daha çok önem arz ettiğini dile getirdi.

Ünal, Türkçe kelimelerin yazılış ve okunuşlarında toplumda biraz sıkıntı yaşandığı için bu projede dile sahip çıkmayı amaçladıklarını, zaten Türkçe öğretmenlerinin ana gayelerinden birinin de bu olduğunu belirtti.

TÜRKÇEYE ÖNEM

Fulya Topçu Ünal ve öğrencileri çalışma yaptıkları marketlere, "Bu markette Türkçe'ye önem verilmektedir" yazısını astılar.