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Türkeş CHP'nin kampanyasının orijinalini gösterdi

Tuğrul Türkeş, CHP'nin referandum kampanyasında İngiltere'deki tanınmış bir hazır gıda ve kafe zincirinin reklamından ilham aldığını söyledi

05.03.2017 - 10:36
  1. Haberler
  2. Politika
Türkeş CHP'nin kampanyasının orijinalini gösterdi

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenlediği basın toplantısında, ülkedeki temaslarını değerlendirirken gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP, KAFENİN REKLAMINDAN İLHAM ALDI

İngiltere'deki tanınmış bir hazır gıda ve kafe zincirinin reklamına dikkati çeken Türkeş, CHP'nin referanduma ilişkin kampanyasında bu kafenin reklamından ilham aldığını söyledi.

Türkeş CHP'nin kampanyasının orijinalini gösterdi

"DAHA DA İLGİNCİ REKLAMIN ORİJİNALİNDE AMPÜL VAR"

Zincirin kağıt torbasının üzerinde yer alan reklamını gazetecilere gösteren Türkeş, "CHP evet-hayır kampanyasında çok güzel bir hazırlık yapmış, ben de çok memnun olmuştum. Burada biraz espri olduğu için söylüyorum, reklamın orijinali buradaki bir yiyecek firmasının ve daha da ilginci reklamın orijinalinde ampül var. Bilgi olarak söylüyorum sadece. Ampullü bir reklamdan ilham almışlar kendi kampanyalarında" diye konuştu.

Türkeş CHP'nin kampanyasının orijinalini gösterdi

Türkeş CHP'nin kampanyasının orijinalini gösterdi

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