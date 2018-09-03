Turkish Cargo, Kigali ve Maskat’ı kargo uçuş ağına ekledi

Turkish Cargo, Ruanda’nın başkenti Kigali’yi ve Umman’ın başkenti Maskat’ı direkt kargo seferi düzenlediği uçuşu ağına ekledi. İki yeni destinasyonla birlikte, kargo uçakları ile uçulan nokta sayısı 85’e yükseldi.

Küresel hava kargo taşıyıcıları arasında en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, kargo uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda Turkish Cargo, Ruanda’nın başkenti Kigali’yi ve Umman’ın başkenti Maskat’ı direkt kargo uçuşu gerçekleştirdiği destinasyonlar arasına ekledi. Yeni uçuş noktaları ile Turkish Cargo, kargo uçakları ile uçtuğu nokta sayısını 85’e çıkardı.





AFRİKA'DA GÜÇLÜ İHRACAT HATTI

Bayrak taşıyıcı hava kargo markasının uçuş ağına eklediği Kigali önemli ithalat potansiyeli ile ön plana çıkıyor. Şehir, özellikle Güney Afrika’nın metropol kenti Johannesburg destinasyonu için ciddi bir ihracat noktası konumunda. Turkish Cargo’nun A330-200F kargo uçağıyla icra edeceği Kigali seferlerinin Entebbe (Uganda) hattı ile birleştirilmesi ve bu bölgede güçlü bir ithalat - ihracat hattının oluşturulması planlanıyor.





KARGOLAR GENİŞ UÇAKLARLA TAŞINACAK

Türkiye, Avrupa, Uzak Doğu ve Amerika için önemli bir ithalat pazarı olan Maskat’a düzenlenmeye başlanan kargo seferi ise, Güney Asya seferleri ile birleştirilerek daha efektif bir kargo uçuş hattı oluşturuldu.





İlgili seferler, A330-200F kargo uçağıyla icra edilecek. 122 ülke ve 300’den fazla noktadan oluşan geniş uçuş ağıyla dünyayı kapsayan Turkish Cargo; uçuş başlatma kararı aldığı iki destinasyonda seferler İstanbul (IST)- Kigali (KGL)- Entebbe (EBB)- İstanbul (IST) ile İstanbul (IST)- Maskat (MCT)- Hanoi (HAN)- Yeni Delhi (DEL)- İstanbul (IST) şeklinde gerçekleştirilecek.