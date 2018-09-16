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Turkish Cargo, Mexico City'yi kargo uçuş ağına ekledi

Turkish Cargo, 85'inci uçuş noktası olarak Meksika’nın başkenti Mexico City’ye hava kargo seferleri başlatacak.

AA | 16.09.2018 - 12:56..
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Dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markalarından biri olan Turkish Cargo, 3 Ekim'den itibaren Meksika’nın başkenti Mexico City'ye hava kargo seferleri başlatıyor.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Mexico City, Turkish Cargo’nun kargo uçuşu yaptığı 85'inci uçuş noktası olacak.

AMERİKA KITASI'NDAKİ 19'UNCU NOKTA

Turkish Cargo'nun Latin Amerika'da 8'inci, Amerika Kıtası’nda ise 19'uncu uçuş noktası olacak Mexico City, bayrak taşıyıcı kargoşirketinin 5 farklı kıtadaki 300’den fazla noktayı kapsayan geniş uçuş ağı ile dünyaya bağlanacak.

Boeing 777F tipi geniş gövde kargo uçakları ile icra edilecek seferler, iki ayrı rotada gerçekleştirilecek. İlk rotada İstanbul'dan havalanacak kargo uçakları Madrid aktarmalı olarak Mexico City'ye ulaşacak.

Turkish Cargo, Mexico City'yi kargo uçuş ağına ekledi

Mexico City sonrası uçaklar, Bogota, Curaçao ve Maastricht rotasını takip ederek İstanbul'a dönecek. İkinci rotada ise Madrid aktarmalı olarak Mexico City'ye ulaşacak uçaklar, Houston üzerinden İstanbul’a dönecek.

Dünyanın en kalabalık nüfusa sahip onuncu ülkesi Meksika’nın en büyük şehri olan Mexico City ihraç ettiği taze çiçekler, bozulabilir meyve ve sebzeler, teknolojik ürünler, otomobiller ile öne çıkıyor.

Mexico City’nin başlıca ithalat kalemleri arasında ise otomobil, kimyasallar, petrokimya ürünleri, tekstil ürünleri, balık, ilaç, çiçek ve diğer bozulabilir ürünler bulunuyor.

Turkish Cargo, Mexico City'yi kargo uçuş ağına ekledi

Uçuş ağına eklediği yeni destinasyonlar, mevcut altyapısı ve gerçekleştirdiği yatırımlarla sürdürülebilir bir büyüme sağlayan Turkish Cargo, ticaret ağıyla Latin Amerika ülkeleri arasında önemli bir ticari köprü vazifesi gören Mexico City ile birlikte hem Latin Amerika’da hem de Amerika Kıtası’ndaki arzını arttırmayı hedefliyor.

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