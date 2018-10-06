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Turkish Cargo vahşi hayvanları güvenle taşıdı

Turkish Cargo, 3 kaplan, 3'er aslan ve çita, 2 vaşak ve bir pumayı, Çekya'nın başkenti Prag'dan İstanbul'a güvenli şekilde ulaştırdı.

AA | 06.10.2018 - 11:42..
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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın 122 ülkesine hizmet sağlayan ve en hızlı büyüyen hava kargo markası olan Turkish Cargo, vahşi yaşamın en yırtıcı türleri olarak bilinen hayvanları taşıdı.

KAPLAN, ASLAN, ÇİTA, VAŞAK, PUMA

Özel kargo hizmeti kapsamında, 4 kaplan, 3 aslan, 3 çita, 2 vaşak ve 1 puma Prag'dan İstanbul'a güvenli şekilde getirildi.

Turkish Cargo vahşi hayvanları güvenle taşıdı

GÖKYÜZÜNDE DOĞAL YAŞAM ALANI

Canlı hayvan taşımalarına en üst düzeyde özen göstererek gökyüzünde doğal yaşam alanına yakın koşullar oluşturan Turkish Cargo, Çekya'daki doğal yaşamı destekleme ve üreme merkezinden alınan canlı hayvanları, başarılı bir şekilde İstanbul'a ulaştırdı. Yırtıcılara, uçuş süresince bakıcıları, görevli veterinerler ve Canlı Hayvan Taşıma Yönetmeliği (IATA-LAR) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti.

Yabani hayvanların yasa dışı ticaretini engellemek ve bu konuda sektörel farkındalığı artırmak amacıyla, 2017 yılında "United For Wildlife Buckingham Palace Declaration (UFW)" bildirisini onaylayan THY, canlı hayvan taşıma süreçlerine ve hayvan haklarına verdiği önemi ortaya koymuştu.

Turkish Cargo, dünyanın 122 ülkesinde sunduğu canlı hayvan taşımacılığı hizmeti için kabul, depolama ve sevk süreçlerinde IATA LAR yönetmeliğini referans alıyor ve yönetmelikte belirtilen dokümantasyon, kafesleme, etiketleme ve işaretleme kurallarını canlı hayvan taşıma sürecinde harfiyen uyguluyor.

Turkish Cargo vahşi hayvanları güvenle taşıdı

Turkish Cargo vahşi hayvanları güvenle taşıdı

Turkish Cargo vahşi hayvanları güvenle taşıdı

Turkish Cargo vahşi hayvanları güvenle taşıdı

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