Türkiye 1950 Dünya Kupası'na şartlar yüzünden katılamamıştı

Aybüke SENGİR / [email protected]

Türk Milli Futbol Takımı, inişleri ve çıkışlarıyla ülkemizin en çok tartışılan gündemi... Peki, 1923 yılında ilk maçına çıkan ay-yıldızlıların 1950 yılında Brezilya’da gerçekleşen Dünya Kupası’na neden katılmadığını biliyor musunuz?

II. DÜNYA SAVAŞI 12 YIL ARAYA SEBEP OLDU

Fransa'da yapılan 1938 Dünya Kupası'nın ardından patlak veren 2. Dünya Savaşı nedeniyle organizasyona tam 12 yıl ara verilmişti. Hitlerin yıkımından sonra ilk kez 1950 yılında Brezilya'da düzenlenmesi kararlaştırıldı. Evindeki organizasyonda şampiyonluğu kimseye kaptırmaya niyetli olmayan Brezilya, 200 bin kişilik Maracana Stadı'nı inşa etti. Dünyanın en büyük stadında ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşamayı planlayan Brezilya'nın bu umutlarına Uruguay son vermişti.

TÜRKİYE HAK ETTİ AMA KATILAMADI

Türkiye, 1950 Dünya Kupası’nda iki rakiple eşleşmişti. Biri Suriye diğeri ise savaştan yeni çıkmış olan Avusturya’ydı. Savaş sonrası toparlanamadığı için ön eşleşme grubundan çekilme kararı almıştı. 1950 Dünya Kupası finaline gitmek için Suriye’yle oynayan Türkiye, maçı 7-0 kazandı. Kupaya gitme hakkı kazanmışken, hükümetten olumsuz bir yanıt geldi. O dönem Futbol Fedarasyonu’na gerekli ödenek çıkarılmadığı için kupaya gidilememişti.

Türkiye ilk kez Dünya Kupası’na gitme şansını değerlendirememişti. Ülke, kupanın Brezilya’da yapılıyor olmasını, yol masraflarını ve futbolculara verilecek olan paraları göze alamamıştı.

13 ÜLKE KATILDI

Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası’na 13 ülke katılmıştı. Şampiyonada Avrupa’dan İngiltere, İtalya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Yugoslavya, Kuzey ve Orta Amerika’dan Meksika ile ABD, Güney Amerikadan ise Brezilya, Bolivya, Şili, Paraguay ve Uruguay yer almıştı.

TÜRKİYE İLK KEZ 1954’TE KATILDI

Türkiye ilk kez 1954'te İsviçre'de düzenlenen Dünya Kupası'na katılma başarısı gösterdi.

Almanya'nın ilk kez Dünya Kupası'nı kazandığı ve finalde Macaristan'ı 3-2 yendikleri dünya kupası bu tarihteydi. Ayrıca bu tarih, tüm dünya kupaları içinde maç başına en çok gol atılan kupa olma özelliği de taşıyor.

2. GRUPTA 3. OLDU VE ELENDİ

Türkiye B grubunda mücadele etmiş ve ilk maçında Batı Almanya'ya 4-1 yenilirken, ikinci maçında Güney Kore’yi 7-0 yenmişti. Grubu 2. ve 3. bitiren Türkiye ve Almanya bir baraj maçı yaptı ve Almanya bu maçı 7-2 kazanarak Türkiye’yi elemişti.