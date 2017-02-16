Türkiye, 2016'da 105,5 milyar adet sigara içti

Geçtiğimiz yıla göre ülkemizde satılan sigara miktarında yüzde 2,21 oranında artış gerçekleşti. Oranın 2010 yılına göre yüzde 13 olması korkutucu tabloyu gözler önüne serdi. İç piyasada gerçekleşen 19 milyar adet makaron satışı da önceki yıla göre yüzde 116,67 oranında artı.

2016'DA 105,5 MİLYAR ADET SİGARA TÜKETİLDİ

Tütün ve Alkol Düzenleme Kurumu tarafından 2016 tütün ürünleri satış ve tüketim istatistiklerine göre, Türkiye’nin mamül sigara ihracatı yüzde 5,69 artarken, tütün firmalarının üretimde yüzde 86,67 oranında ithal, yüzde 13,33 oranında yerli tütün kullanmaları dikkat çekti. 2015 yılında 103.2 milyon adet sigara tüketirken, bu rakam 2016'da 105.5 milyar adet olarak kayıtlara geçti.