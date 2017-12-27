Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

Kommersant gazetesine konuşan Sergey Çemezov, S-400 sevkiyatını öngören anlaşmanın maliyeti ile ilgili soruyu yanıtlayarak,Türkiye'nin 4 adet S-400 bataryasını aldığını doğruladı ve bunlar için 2.5 milyar dolar ödediğini belirtti.

İLK SEVKİYAT MART 2020

"Geriye sadece belgelerin son hallerini onaylamak kaldı. Kontratın yüzde 45'inin avans şeklinde, yüzde 55'ini ise Rusya'nın vereceği kredi ile ödeyeceklerini söyleyebilirim" diyen Çemezov, Türkiye'ye ilk S-400 sevkiyatının Mart 2020'de yapılmasını planladıklarını da ekledi.

Daha önce Türkiye'nin, Rusya'dan alacağı 4 adet S-400 bataryası için 2 milyar dolardan fazla ödeme yapacağı açıklanmıştı fakat net rakam bilinmiyordu.

S-400 Hava Savunma Sistemi - VİDEO



ABD'NİN TEPKİLERİNE RAĞMEN GELİYORLAR

Dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak bilinen S-400'ler, alış aşamasında oldukça sanncılı bir süreç geçirdi. ABD'nin "patriot verelim" teklifini kabul etmeyip S-400'ler için rusya ile aanlaşan Türkiye'nin önüne her aşamada bariyer konulmaya çalışıldı.

Gelinen bu noktada NATO'yu bahane eden ABD'de bu alışverişin önüne geçememiş, dünyanın en iyi hava savunma sistemleri Türkiye'nin askeri envanterine girmiş oldu.



