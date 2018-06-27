Türkiye 4 kayıp çocuğu arıyor

Ağrı’nın Bezinpane köyünde Şeker Bayramı'nda kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları 12 gündür aralıksız sürüyor.

5 HALA İFADE VERDİ

Arama kurtarma çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular da dahil oldu. Metruk binalar, su kuyuları, dere ve meralar detaylı bir şekilde arandı. Soruşturma kapsamında Leyla'nın 5 halasının da ifadelerine başvuruldu. İfadesi alınan 5 hala daha sonra serbest bırakıldı.

4 ÇOCUK KAYIP

Çocukları kaybolan diğer aileler de sesini duyurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Ankara Polatlı’da 22 Haziran'dan beri kayıp olan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'yı arama çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Gözyaşları içinde çocuğunun bulunmasını bekleyen anne Şerife Yağlıkara, “Çocuğumu canlı veya cansız bize getirsinler yalvarıyorum.” dedi.

Erzurum'da ise 10 Haziran'da kursa gitmek için evden çıkan 17 yaşındaki Sedanur Çelik, o tarihten itibaren kayıp. Kızını kayıp olmasıyla acısını dile getiren anne Zeynep Çelik, “Ramazan ayıydı. Bizler uyuyorduk. Sedanur kursa gitmek için evden çıkmış. Bir daha kendisinden haber alamadık. Gitmediğim, yardım istemediğim kimse kalmadı, ama kızıma ulaşamadık. Hayatından endişe ediyorum. Kaçtı mı, kaçırıldı mı, onu da bilmiyoruz. Bu acıya yüreğimiz dayanmıyor. Allah kimseyi evladı ile sınamasın. Kızım Sedanur’un yerini bilen veya onu gören varsa insanlık adına en yakın karakola bildirsin.” diye konuştu.

"YASİN'İMİ UNUTMASINLAR"

Konya’nın Akören ilçesinde, 4 Nisan tarihinde evinin önünde oynarken kaybolan 8 yaşındaki Yasin Şahin'den 815 gündür haber alınamıyor. Baba Yavuz Şahin, “Ağrı’da kaybolan Leyla’ya ve Ankara’da kaybolan Eylül’e çok üzüldüm. İnşallah en kısa sürede bulunurlar da aileleri bizim gibi acı çekmez. Benim oğlum da 814 gündür Kayıp . Hiçbir haber yok. Elimden geldiğince bir yerlere ulaşmaya çalışıyorum. Ne olur Yasin’imi de unutmasınlar.” dedi.