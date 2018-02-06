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Türkiye - AB zirvesi Varna'da yapılacak

AB Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu Başkanı Juncker ve Bulgaristan Başbakanı Borisov, 26 Mart'ta Varna'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

AA | 06.02.2018 - 20:08..
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AB Konseyi Sözcüsü Preben Aaman, Twitter hesabından Tusk ve Juncker'in Erdoğan'a yazdığı mektubu yayınladı.

ZİRVE VARNA'DA

Buna göre, Juncker, Tusk ve ülkesinin AB Dönem Başkanı olması nedeniyle Borisov, 26 Mart'ta Varna'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek.

Mektupta liderler, geçen yıl 25 Mayıs'ta Erdoğan, Tusk ve Juncker arasında Brüksel'de yapılan toplantıyı hatırlatarak, sonrasında da ulaşım, ekonomik iş birliği, terörle mücadele ve dış politika gibi konularda üst düzey görüşmeler yapıldığını anımsattı.

TÜRKİYE, AB İLİŞKİSİ

Türkiye'nin AB üyesi ülkeler ile geliştirdiği ilişkilerin memnuniyetle karşılandığına yer verilen mektupta, liderler arasındaki görüşmenin 26 Mart'ta çalışma yemeği şeklinde gerçekleştirilmesi hususunda AB Konseyi Başkanlığının mutabık kaldığı bildirildi.

Mektupta, söz konusu görüşmenin ortak çıkarların belirlenmesi ve Türkiye'deki son gelişmelerin ele alınması açısından iyi bir fırsat olduğuna değinilerek, görüşmenin, aynı zamanda ilişkilerin nasıl daha ileriye taşınabileceğinin belirlenmesine de hizmet edeceğine işaret edildi.

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