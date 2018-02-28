Türkiye-ABD arasındaki krizin çözümü için ilk toplantı

1 Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli Murat Bardakçı, Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek olan Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektubun şaibeli olduğunu söyledi. Bardakçı, "Atatürk'ün böyle bir imzası yoktur" dedi.

2 Lunaparkta göğsü açık balerin şaşkınlığı Adapazarı'nda, lunaparkta bulunan balerinin üzerindeki kıyafetin göğüs bölümünün açık olması çevredekileri şaşırttı. İnsanlar fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı.

3 Fatih Terim: Ümit Davala saha kenarına alışsın Fatih Terim, Akhisar maçında ikinci yarı kulübeden çıkmamasıyla ilgili, "Ümit hoca saha kenarına alışsın diye yönetimi ona verdim" dedi.

4 Çorum'da otomobil su kanalına devrildi : 1 ölü Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu bir kişi hayatını kaybetti.

5 Rum Bakan: Türkiye'ye karşı kimsenin kılı kıpırdamıyor Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, Akdeniz'de yaşanan doğalgaz gerilimi ile ilgili konuştu.

6 Trump, gizli toplantılara danışmanı olmadan girecek Amerika Birleşik Devletleri (ABD) başkanı Donald Trump'ın danışmanlığını yapan damadı Jared Kushner, hakkında açılan güvenlik sorgulaması sonuçlanıncaya kadar güvenlik toplantılara katılamayacak.