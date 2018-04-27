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Türkiye ABD'nin S-400 tehdidine kulak asmadı

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Türkiye'yi Rusya'dan S-400 almaması için tehdit eden ABD'li Bakan Wess Mitchell'e, "Washington'ın uyarılarını önemsemiyoruz" cevabını verdi.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 03:14..
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Türkiye ABD'nin S-400 tehdidine kulak asmadı

ABD'nin Türkiye'ye Rusya'dan S-400 alması durumunda sorun çıkartacağı iddiasına Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'den cevap geldi. Rus basınına konuşan Demir, "S-400 anlaşması, Rusya ve Türkiye liderlerinin yaptığı bir anlaşma" diye konuştu.

Türkiye ABD'nin S-400 tehdidine kulak asmadı

S-400 Hava Savunma Sistemi VİDEO

"TÜRKİYE EGEMEN BİR ÜLKE"

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'nın, 'Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alması durumunda ABD'nin F-35 teslimatında sorun çıkartacağı' yönündeki açıklaması hakkında Rus basınına konuşan Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, "Türkiye egemen bir ülke ve ulusal çıkarlarına en uygun kararları alıyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye ABD'nin S-400 tehdidine kulak asmadı

"İŞBİRLİĞİMİZ İKİ KULVARDA DA SÜRECEK"

S-400 anlaşmasının Rusya ve Türkiye gibi iki ciddi ülkenin liderlerinin yaptığı bir anlaşma olduğunu dile getiren Demir, "S-400'ler ve F-35'ler iki farklı şey. ABD'li F-35'ler konusunda işbirliği yapıyoruz ve işbirliğimize her iki kulvarda da sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye'nin Rusya'dan 2 S-400 bataryası alacağını ve sistemin Türk askeri personeli tarafından işletileceğini de ifade eden Müsteşar Demir, "S-400 anlaşmasının plan dahilinde uygulanıyor. İlk parti Temmuz 2019'da teslim edilecek" şeklinde konuştu.

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