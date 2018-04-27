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Türkiye, AB'nin Yunan askerler için yaptığı tehdide rest çekti

Türk yasalarını ihlal ettikleri için tutuklanan 2 Yunan askerin serbest kalması gerektiğini söyleyen AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker'e, "Yunan askerlerin ayrıcalığı yok" cevabı verildi.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 01:39..
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Türkiye, AB'nin Yunan askerler için yaptığı tehdide rest çekti

Ege ve Doğu Akdeniz ile birlikte Türkiye'de tutuklu bulnan iki Yunan asker hakkında açıklama yapan AB Komisyon Başkanı'na Dışişleri Bakanlığı'ndan sözcü Hami Aksoy imzalı bir cevap geldi.

Türkiye, AB'nin Yunan askerler için yaptığı tehdide rest çekti

JUNCKER'İN TÜRKİYE HAKKINDAKİ AÇIKLAMALARI

Bulgaristan'ın Varna kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye-AB zirvesinde bir araya geldiklerini hatırlatan Juncker, "Türkiye, Ege ve Doğu Akdeniz'de hukuka aykırı faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Varna'daki toplantıda Erdoğan'a, komşularıyla iyi ilişkilerine ve uluslararası hukuka saygı duyma gereğini anımsattık." diye konuştu.

Juncker, Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker konusuna değinerek, "İki Yunan askeri de unutmayalım. Bana kimse 'Bu iki askerin varlığı Türkiye'nin güvenliğine tehdit oluşturuyor' demesin. Mutlaka serbest bırakılmalılar." ifadelerini kullandı.

Türkiye, AB'nin Yunan askerler için yaptığı tehdide rest çekti

"AB YETKİLİLERİ GÜVENİLİRLİKLERİNİ KAYBEDİYOR"

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker’in bugün (26 Nisan) Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada ülkemizi ilgilendiren konularda “Birlik dayanışması” kisvesi altında, bilirkişi edasıyla hüküm verme alışkanlığını sürdürdüğünü gördük. Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz." ifadeleri yer aldı.

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"YUNAN ASKERLERİN AYRICALIĞI YOKTUR"

Junker'in Türkiye'de tutuklu bulunan 2 Yunan askeri hakkında açıklamaları hakkında ise, "İki Yunan askerin ‘mutlaka serbest bırakılmaları’ yönündeki beyanını da hayretle karşılıyoruz. Türk yasalarını ihlal eden Yunan askerlerinin bağımsız yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Canı istediğinde hukuk devleti hatırlatması yapan, çıkarına geldiğinde ise devam eden yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen bu iki yüzlü anlayışı kınıyoruz." denildi.

Türkiye, AB'nin Yunan askerler için yaptığı tehdide rest çekti

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