taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.489
USD
3,6716
EURO
4,3283
ALTIN
151,14
PETR
57,8700

Türkiye Afrika barışında arabulucu olacak

Addis Ababa Büyükelçisi Fatih Ulusoy, Türkiye'nin Afrika kıtasında silahların susturulması için arabuluculuk teklifi yaptığını bildirdi.

21.10.2017 - 01:37
  1. Haberler
  2. Politika

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi tarafından Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen "Uluslararası Barış ve Arabuluculuk" konulu konferansta konuşan Büyükelçi Ulusoy, "Türkiye, kıtanın 2063 yılı hedefli kalkınma ve yol haritası doğrultusunda 2020'ye kadar Afrika'da silahların susturulması planına tam desteğini vermektedir." dedi.

Türkiye Afrika barışında arabulucu olacak

TÜRKİYE, AFRİKA BARIŞI İÇİN ARABULUCU OLACAK

Türkiye'nin Finlandiya ile Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde başlattığı "Barış İçin Arabuluculuk" inisiyatifi eş başkanlığını yürüttüğünü anımsatan Ulusoy, Türkiye'nin BM'deki arabuluculuk çabalarında öncü olmaya devam edeceğini kaydetti.

Türkiye Afrika barışında arabulucu olacak

Afrika Birliğine akredite ülkelerin büyükelçileri ile hukuk uzmanlarının katıldığı konferansta, Afrika'da iç karışıklıklar ve terör olaylarının yaşandığı Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sahel bölgesi, Libya gibi ülkelerde yaşanan problemler ve çözüm önerileri ele alındı.

Türkiye Afrika barışında arabulucu olacak

İlginizi Çekebilir
MHP'den Davutoğlu'na bir tepki daha
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde kendilerine koalisyon teklif etmediğini iddia etti.
Hollanda'dan darbecilere sığınma hakkı
Türkiye karşısı politikalarıyla gündeme gelen Hollanda, 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularından 8 FETÖ'cüye daha kucak açtı.
ABD'den Türkiye ile vize krizi hakkında açıklama
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile yapılan vize görüşmelerine dair bilgi verdi.
Bakan Ağbal'dan tütün açıklaması
Maliye Bakanı Naci Ağbal, Adıyamanlı tütün üreticilerinin gündeme getirdiği sorunların çözümüne dair açıklamalarda bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

FETÖ'cülerin 792 milyon liralık Kaynak Holding vurgunu

13
Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde 2. maçını da kaybetti

Anadolu Efes Avrupa Ligi'nde 2. maçını da kaybetti

2
Kendi e-devlet'lerini kuran internet çetesi yakalandı

Kendi e-devlet'lerini kuran internet çetesi yakalandı

6
Arda Turan yine kadroya alınmadı

Arda Turan yine kadroya alınmadı

10
Somali Eş-Şebab'a karşı savaş hali ilan edecek

Somali Eş-Şebab'a karşı savaş hali ilan edecek

1
Meksika'da belediye başkanlarına silahlı saldırı

Meksika'da belediye başkanlarına silahlı saldırı

1
Esad güçleri Şam'da gerginliği azaltma bölgesine saldırdı

Esad güçleri Şam'da gerginliği azaltma bölgesine saldırdı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM