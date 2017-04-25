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Türkiye aleyhinde oy kullanan 2 HDP'li vekil

13 yıl sonra Türkiye'yi yeniden siyasi denetime alan AKPM'nin kararına, HDP'li vekiller de destek oldu.

25.04.2017 - 16:09
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Türkiye aleyhinde oy kullanan 2 HDP'li vekil

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, 13 yıl sonra Türkiye'yi yeniden siyasi denetime alarak skandal bir karara imza attı.

AVRUPA TÜRKİYE'NİN ÜZERİNE OYNUYOR

Referandumdan istediği sonucu çıkaramayınca Türkiye'ye baskı yapmaya çalışan Avrupa'nın bu kararı, Türkiye aleyhinde konuşma yapmayı marifet sananları sevindirdi.

CAN DÜNDAR'LA KUTLADILAR

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye'yi temsil eden vekiller arasında yer alan HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, kararı Can Dündar'ın yayınında değerlendirdi.

Avrupa'nın raporunda yer alan ifadelerin; tutuklu siyasilerin, tutuklu gazetecilerin söyledikleriyle ve 'hayır' cephesinin savunduklarıyla kesiştiğini belirten Kürkçü, bu sözleriyle oyunun rengini de belli etmiş oldu.

Türkiye aleyhinde oy kullanan 2 HDP'li vekil

TÜRKİYE ALEYHİNDE OY KULLANAN HDP'LİLER

Ensonhaber.com, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde Türkiye aleyhinde oy kullanan Türk milletvekillerinin listesine ulaştı.

Listede, HDP'li Ertuğrul Kürkçü ve Filiz Kerestecioğlu'nun Türkiye aleyhinde oy kullandığı görülüyor.

Türkiye aleyhinde oy kullanan 2 HDP'li vekil

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